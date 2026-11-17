Ивано-Франковский городской суд приговорил троих несовершеннолетних за убийство 19-летнего юноши на Вовчинецких горах в Прикарпатье . Они получили от 11 до 14 лет лишения свободы.

Убийство произошло в апреле 2025 года. Тогда 14-летние подростки пригласили 19-летнего парня в лес якобы на пикник. По данным следствия, двое из них напали на него и нанесли 361 ножевое ранение. Третий снимал нападение на телефон потерпевшего.

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Тело погибшего они прикрыли листвой и деревянным бревном. Всех нападавших задержали на следующий день, сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Двое обвиняемых в ходе судебного разбирательства признали свою вину, однако третий, снимавший расправу на видео, пытался убедить суд, что был лишь свидетелем; впрочем, ювенальные прокуроры доказали, что он заранее знал о намерениях сообщников.

Нападавшие получили 14, 13 и 11 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил иск семьи погибшего и обязал законных представителей осужденных выплатить семье убитого 4,5 млн грн в качестве компенсации материального и морального ущерба.

Сторона обвинения считает решение суда слишком мягким, учитывая особую жестокость преступления, поэтому прокуроры готовят апелляцию, в которой будут настаивать на максимальном наказании, предусмотренном за разбой и умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений; однако украинское законодательство не позволяет приговаривать к пожизненному заключению лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет.