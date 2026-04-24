Ревновал жену к собственному ребенку. На Полтавщине отца подозревают в убийстве 3-летнего сына

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 21 апреля 2026 года около пяти часов утра семья проснулась. 30-летний мужчина сказал жене еще отдохнуть, а сам забрал 3-летнего сына на кухню.

Реклама

«Там он нанес ребенку удар ножом в спину. После погрузил сына в ванну с водой и нанес еще несколько ударов», — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители установили — когда мужчина убедился, что сын не дышит, он поместил тело ребенка в рюкзак, взяв с собой канистру бензина и кухонную лопатку и вышел из дома. Отец направился в лес, где выкопал яму и положил в нее рюкзак с мертвым мальчиком, облил бензином и поджег. Остатки засыпал песком и сверху положил бревно.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Прокуратура Украины

«Подозреваемый рассказал следствию, что причиной его действий стала ревность к сыну. Ведь после рождения жена больше уделяла внимания не ему, а малышу», — добавили в Офисе Генпрокурора.

Фото: Прокуратура Украины

Мужчину задержали в день совершения преступления, сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и взяли под стражу. Санкция статьи предусматривает — от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.