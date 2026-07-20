Стала посмертным донором. Мама 10-летней девочки услышала, как сердце ее дочери бьется в груди спасенного 12-летнего мальчика
12-летний мальчик выжил благодаря сердцу посмертного донора (Фото: Первое медицинское объединение Львова)
Мама 10-летней девочки, трагически погибшей в ДТП весной, услышала, как сердце ее дочери бьется в груди 12-летнего Назара. Мальчик выжил благодаря тому, что получил донорский орган.
Трогательное видео опубликовали представители Детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова.
Последние три года 12-летний Назар боролся за свою жизнь. Сначала у мальчика диагностировали лейкемию, затем тяжелую пневмонию, а в итоге — сердечную недостаточность. Чтобы жить, ребенку требовалась пересадка сердца.
30 апреля 2026 года Назару провели трансплантацию органа, донором которого стала 10-летняя девочка. Ребенок трагически погиб в ДТП, а родители в самый тяжелый момент жизни приняли важное решение и дали согласие на посмертное донорство органов, чтобы спасти жизни других детей.
На опубликованном видео видно, как женщина слушает сердцебиение Назара и, не сдерживая эмоций, начинает плакать.
«Я каждый день молюсь и благодарю семью девочки, которая, несмотря на страшную утрату, согласилась на донорство и спасла нашего Назарчика. Мы хотим, чтобы о трансплантации знало как можно больше людей», — рассказывала ранее мама Назара.