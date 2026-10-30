«Эталонные зомби». Сеть возмутило появление детей в советской военной форме и кокошнике на празднике у Трампа

Вечером 29 октября в Белом доме отпраздновали Хэллоуин. Дональд и Мелания Трамп раздавали конфеты детям в костюмах. В Сети возмутились появлением на празднике мальчика в советской форме танкиста и девочки в кокошнике.

Во время ежегодного празднования Хэллоуина в Белом доме и раздачи сладостей произошел странный случай. К Дональду и Мелании Трамп подошли двое детей в поистине пугающих костюмах. На мальчика родители надели советскую военную форму с фуражкой и шевроном танковых войск, а на девочку — сарафан с кокошником.

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Как сообщают американские СМИ, на празднике присутствовали сотрудники администрации президента с семьями, а также военнослужащие, представители правоохранительных органов, приемные семьи и семьи, усыновившие детей. Там также были замечены министр обороны Пит Хегсет, заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Украинцы в социальных сетях с возмущением отреагировали на появление детей в кокошнике и советской военной форме на праздновании Хэллоуина у Трампа. Они пишут, что такая картина как нельзя лучше отражает позицию Белого дома в войне России против Украины.

«На Хэллоуин к президенту Соединенных Штатов Америки заглянули российские "распятые" мальчики в трусиках. Как вы, вероятно, прекрасно понимаете, протоколы безопасности президента США таковы, что в непосредственной близости от него не могут находиться случайные люди. Следовательно, российские дети в военной форме — те, кто вырастет и сменит тех, кого мы к тому времени "за-двухсотим", — попали к Трампу не просто так, а с согласия администрации Трампа и ответственных лиц. Украинских детей, которые гибнут под российскими бомбами почти каждый день, в Белом доме не было», — написал в Facebook эксперт рынка труда, блогер и военнослужащий Сергей Марченко.

Директора Института постинформационного общества Дмитрия Золотухина заинтересовало, чьи это дети.

«Это — полный трампец! Первая леди США Мелания Трамп одной рукой спасает Олешки от российского геноцида, а другой гладит по российской военной фуражке маленького мальчика, одетого в военную форму с кокардой советского образца», — написал он.

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Волонтер, ветеран ВСУ и режиссер Леся Литвинова назвала фотографии, сделанные во время празднования Хэллоуина в Белом доме, самыми символичными для сегодняшнего дня.

«На самом деле, это — лучшие и самые актуальные костюмы на Хэллоуин. Орк-военный и кто-то маленький в кокошнике. Эталонные зомби. Все по фэншую. Я бы подумала, что это чей-то тонкий троллинг. Но с трудом представляю себе человека, который ради такой шутки смог бы нацепить это на собственного ребенка. Тем не менее, это самое символичное фото современности. Оно должно войти в историю», — отметила она.

Украинцы в Threads пишут, что в гости к Трампу пожаловали будущие оккупанты, а также называют этот эпизод лицемерием со стороны американцев и попыткой обелить россиян.