В Винницкой области людей с инвалидностью эксплуатировали для работ (Фото: Прокуратура Украины)

Директору интерната для людей с инвалидностью объявили о подозрении в торговле людьми. Женщину подозревают в трудовой эксплуатации подопечных, которых она привлекала для работ у частных лиц и предприятиях.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия директор областного коммунального учреждения для людей с инвалидностью вследствие интеллектуальных нарушений наладила процесс эксплуатации подопечных за пределами заведения. Подопечные работали на частных лиц или предприятия, которые расположены в селе, где и интернат.

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Фото: Национальная полиция Украины

«Пользуясь служебным положением и тем, что подопечные имеют разной степени ментальные нарушения, директор систематически отдавала в эксплуатацию подопечных с осени прошлого года до сих пор», — отметили в Офисе Генпрокурора.

Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители отметили, что в частности в начале апреля 2026 года по указанию директора четверо людей с инвалидностью занимались порезкой деревьев в селе. Отмечается, что такая работа могла быть опасной для подопечных, ведь требует определенных умений и навыков пользования инструментами.

«21 апреля полицейские Тульчинского районного отдела и Управления миграционной полиции провели ряд обысков и задержали директора. В результате следственных действий изъяли мобильные телефоны, медицинскую и учетную документацию, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие ее преступную деятельность», — рассказали в полиции Винницкой области.

Фото: Национальная полиция Украины

Женщине сообщили о подозрении в торговле людьми, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в отношении нескольких подопечных с использованием их уязвимого состояния (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Правоохранители устанавливают всех лиц, которые стали потерпевшими в схеме директора интерната.