Теракт в Киеве. Погибшим в супермаркете оказался его работник Владислав Жидков

В результате теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля погиб работник супермаркета Владислав Жидков. Он был пятой из семи жертв стрелка, которого ликвидировали спецназовцы КОРД во время штурма.

Историей одной из жертв теракта в Киеве — человека, которого террорист застрелил в супермаркете, поделилась заместитель по учебно-воспитательной работе Смелянской ООШ № 11 Людмила Хижкина в Facebook.

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Погибшим оказался сотрудник супермаркета Владислав Жидков, который был одним из заложников. Он был родом из города Смела Черкасской области, школу окончил в 2018 году.

«Мы помним Влада как прилежного ученика, всегда приветливого, доброго и общительного юношу. Он был полон энергии и больших надежд на будущее, которые, к сожалению, оборвались так внезапно и трагически», — говорится в сообщении.

В результате теракта погибло семь человек — пять были убиты на месте, двое умерли от ранений в больнице. Вцелом ранения различной степени тяжести получили 14 человек, из них один ребенок. Накануне в больнице скончался мужчина, который закрыл собой ребенка. Как позже стало известно, им оказался местный дворник, которого называли Дядя Саша. Он получил тяжелые ранения печени, кишечника и желудка, врачи понадодо сутки боролись за его жизнь.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

18 апреля в Голосеевском районе столицы мужчина поджег собственную квартиру, после чего вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Впоследствии нападающий ворвался в супермаркет, где удерживал заложников, одного из которых он убил. После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. Нападавшим оказался 58-летний уроженец Москвы, который последние годы жил в Киеве.

Всего погибло семь человек, кроме террориста, и 14 человек пострадали. Среди них мальчик, который в результате теракта потерял отца и тетю.

19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время теракта и, а не остановили вооруженного мужчину, объявили о подозрении.