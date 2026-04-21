Просил спасать папу: что известно о мальчике, который получил ранения во время теракта в Киеве, и его семье

Погибший во время теракта в Киеве Александр и его жена Леся (Фото: Предоставлено Суспільне Київ)

Во время теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля целая семья пострадала от пуль нападавшего. В результате этого погибли отец и тетя 12-летнего мальчика. Ребенок и его мама получили ранения и выжили .

Об этом Суспільне Київ рассказала родственница погибших Виктория.

По словам девушки, 18 апреля в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погиб ее дядя Александр, который вместе с женой Лесей, сыном Артемом и сестрой жены Яной возвращался домой.

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«Семья спокойно шла домой и не могла представить, что их будет ждать возле дома. Мне до сих пор не верится, что это произошло. Мы родом из Ладыжина Винницкой области. Саша переехал в Киев, занимался мебелью. На праздники мы всегда собирались вместе», — рассказала Виктория.

Племянница отметила, что Александр погиб на месте трагедии, а сестра его жены Яна умерла впоследствии в больнице. Сын Артем и жена Леся оказались в больнице.

Тетя мальчика Яна, скончавшаяся в больнице / Фото: Предоставлен Общественное Киев

По словам Виктории, мальчик, который попал на запись бодикамер полицейских, и просил спасать не его, а его отца — это 12-летний Артем.

«Леся и Александр были счастливой семьей. Без папы остались маленькие дети — сын и дочь», — добавила Виктория, которая открыла сбор средств на помощь семье. Задонатить можно по ссылке.

20 апреля в Департаменте здравоохранения Киева сообщили, что Артема перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Состояние парня стабильное, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

18 апреля в Голосеевском районе столицы мужчина поджег собственную квартиру, после чего вышел на улицу и начал расстреливать прохожих. Впоследствии нападающий ворвался в супермаркет, где удерживал заложников, одного из которых он убил. После этого спецназовцы КОРД ликвидировали мужчину во время штурма. Нападавшим оказался 58-летний уроженец Москвы, который последние годы жил в Киеве.

Всего погибли семь человек, кроме террориста, и 14 человек пострадали. Среди них мальчик, родственница которого умерла в больнице, а отец — на месте трагедии.

19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время теракта и, а не остановили вооруженного мужчину, объявили о подозрении.