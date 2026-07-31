Тело не смогли эвакуировать. В Харьковской области 81-летнего мужчину, погибшего в результате удара РФ, похоронили во дворе его собственного дома

Жителя Казачьей Лопани в Харьковской области, убитого FPV-дроном, похоронили в собственном дворе (Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram)

В приграничном поселке Казачья Лопань Харьковской области 81-летнего мужчину, погибшего в результате российского обстрела, похоронили на собственном дворе. Тело погибшего не удалось эвакуировать.

Об этом сегодня, 31 июля, сообщил руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Инцидент произошел еще 26 июля. Около 9:00 мужчина находился во дворе своего дома, когда в него попал вражеский беспилотник. От полученных ранений он погиб на месте.

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Из-за невозможности эвакуировать тело погибшего на безопасную территорию, как отметил начальник городской военной администрации, 30 июля мужчину похоронили на его собственном дворе.

Казачья Лопань — приграничный поселок городского типа в Дергачевской общине Харьковской области, расположенный примерно в 2 километрах от границы с Россией. В феврале 2022 года населенный пункт был оккупирован, а 11 сентября 2022 года — освобожден ВСУ.