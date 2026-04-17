В Ровенской области обвалилась часть казармы Таракановского форта XIX века

13 апреля стало известно об обвале части центральной казармы Таракановского форта, известного также как Дубенский форт-застава в Ровенской области.

Об обвале сообщил преподаватель Киевского национального университета строительства и архитектуры Андрей Швачко, который опубликовал фото с места происшествия.

Заместитель Таракановского сельского головы Сергей Власюк рассказал Суспільне Рівне, что на место форта приходит много туристов. Также некоторые из них приезжают на автомобилях. Это происходит несмотря на то, что рядом с историческим сооружением установлены бетонные блоки для ограничения движения транспорта. Однако периодически их отодвигают.

Реклама

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

«Также мы оградили территорию лентой, везде есть предупредительные знаки, но это не останавливает туристов. Ленты обрывают, а в первые дни после новости об обвале стены вообще был наплыв людей», — отметил Сергей Власюк.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Что известно о Таракановском форте

Дубенский форт-застава больше известен как Таракановский форт — архитектурный памятник XIX века, который расположен вблизи села Тараканов Ровенской области. Форт был построен как укрепление на границе с Австро-Венгрией. Строительство началось в 1860-х годах по проекту военного инженера Эдуарда Тотлебена. Завершили возведение форта в конце XIX века.

Таракановский форт имел сложную систему подземных ходов, казарм и рвов. В сооружении насчитывается более 100 казематов. Оборонительное здание вмещало до 800 военных. Форт стал одним из мест противостояния во время Первой мировой войны, где в 1915 году русские войска потеряли сооружение, а в 1916 году там начались ожесточенные бои.

Спустя почти 100 лет после этих событий Таракановский форт стал не укреплением на границе, а съемочной площадкой. Именно на его территории отсняли часть сцен фильма Поводырь (2014 год) режиссера Олеся Санина.

Почему разрушается Таракановский форт

Сейчас Таракановский форт находится на балансе Министерства обороны Украины. По словам представителей местного медиа Горинь.Info, это является одной из причин разрушения архитектурного памятника. «Военным он не нужен для обороны, а общине его не отдают из-за сложных процедур», — отметили представители медиа.

Кроме этого к причинам разрушения приписывают местную природу, ведь корни деревьев «разрывает» кирпич и кладку, а влажность разрушает бетон. Кроме этого там растет ядовитый борщевик, который опасен для посетителей.