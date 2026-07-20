В Сумской области россияне уничтожили центр реабилитации детей и людей с инвалидностью

Центр реабилитации детей и людей с инвалидностью после атаки РФ на Сумскую область 18 июля (Фото: Елена Сущенко)

В результате вражеской атаки РФ на Сумскую область 18 июля был полностью уничтожен центр реабилитации детей и лиц с инвалидностью, помещение которого выгорело дотла.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я хорошо помню людей, которые с гордостью показывали нам Сумской областной центр комплексной реабилитации для детей и лиц с инвалидностью. Помню их преданность своему делу, заботу о детях и взрослых, проходящих реабилитацию, и особую любовь к месту, которое они сами называли своей „маленькой Швейцарией“. Сегодня одно из отделений этого Центра лежит в руинах после российского удара», — отметил Сибига.

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Фото: Елена Сущенко

По его словам, они с супругой — главой Ассоциации супругов украинских дипломатов Татьяной Сибигой — уже долгое время поддерживают деятельность реабилитационного центра и поддерживают постоянную связь с коллективом учреждения.

Представители Кордон Медиа сообщили, что в учреждении проходили реабилитацию дети и взрослые с инвалидностью. Специалисты центра помогали им восстанавливать физическое и психоэмоциональное состояние, а также развивать бытовые, коммуникативные и учебные навыки. Кроме того, на территории центра располагались отделение иппотерапии и большая конюшня.

Фото: Елена Сущенко

Фото: Елена Сущенко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул: «Здесь, среди невероятной природы, детям и взрослым помогали вновь поверить в свои силы, восстановиться и двигаться вперед. И именно такие места Россия сознательно выбирает своими мишенями. <…> Россия в очередной раз продемонстрировала, что для нее не существует никаких моральных границ. Когда мишенью становятся места, где проходят реабилитацию дети и люди с инвалидностью, мир не имеет права привыкать к такому злу или искать ему оправдания».

По словам Сибиги, совместно с международными партнерами они будут работать над восстановлением разрушенного помещения и помощью центру в возобновлении полноценной работы, обеспечив его всем необходимым.