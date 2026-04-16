Получил 2,5 млн грантовых средств. На Волыни ветеран ВСУ открыл бизнес и производит корма для собак и кошек

Ветеран российско-украинской войны из города Нововолынск Роман Марчук начал собственный бизнес по производству кормов для собак и кошек.

Историю украинца рассказывает Суспільне Луцк.

Идея стартапа возникла у Романа из-за личного опыта. Жена долго не могла найти качественный корм для их пса, поэтому решил создать его самостоятельно. Первые мысли о такой деятельности возникли еще в 2016 году, однако из-за занятости, а затем войну, так и не занялся реализацией.

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Уже когда Роман был в реабилитационном центре, узнал о возможности выиграть грант на свое дело. Мужчина подался и смог выиграть сразу два гранта — от центра занятости и ветеранский. На реализацию своего бизнеса Роман получил около 2,5 млн гривен.

Идея собственного дела возникла из-за собственной собаки, которой не могли найти качественный корм / Фото: Общественное Луцк

На предприятии работают пять человек, в том числе еще один ветеран и человек с инвалидностью. Роман самостоятельно изучал рецептуры и технологии производства и сделал ставку на натуральные ингредиенты без кукурузы и сои, чтобы избежать аллергий у животных.

Процесс производства включает измельчение мяса и субпродуктов, смешивание с крупами и другими компонентами, формирование гранул с помощью экструзии, сушку и добавление полезных жиров и витаминов. После этого корм охлаждают и упаковывают.

Роман Марчук в цехе, кадры изображают финальную стадию производства — упаковку / Фото: Общественное Луцк

К полномасштабной войне Роман присоединился добровольцем в 2022 году, выполнял боевые задачи и получил тяжелое ранение — потерял ногу из-за мины. Во время реабилитации он и занялся изучением бизнеса.

Сейчас предприниматель планирует развивать свое дело, а также помогать военным. Он мечтает о современном протезе, чтобы вернуться к активной жизни, в частности бегу.

«Чтобы можно было туда что-то передать, какие-то там или FPV-дрон купить, или еще что-то. Я считаю, поддержка фронта — это очень важно сейчас. А сидеть на месте — ничего хорошего от этого не будет. Чем-то заниматься надо, любой работой, потому что на месте сидеть очень трудно», — цитирует Общественное волынянина.

Тем временем ветеран из Житомирской области после десяти лет службы в Вооруженных силах Украины открыл бизнес по выращиванию фундука.