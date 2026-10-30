Рада разрешила десятиклассникам завершить обучение в своей школе после изменения ее типа (Фото: Из открытых источников)

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 15082-д, позволяющий ученикам 10–11-х классов завершить обучение в школе по старой двухлетней программе без смены учебного заведения.

Как отмечают в правительстве, это решение позволит ученикам окончить 11-й класс и получить свидетельство о полном общем среднем образовании, даже если их школа сменит тип и станет гимназией.

Реклама:

«Если школа станет гимназией, эти ученики смогут окончить в ней 11-й класс и получить свидетельство о полном общем среднем образовании. Если же школу присоединят к другому учебному заведению, завершить обучение можно будет в том учреждении, которое примет на себя ее права и обязанности», — говорится в сообщении.

Реклама

В то же время, если в результате реформы старшей школы учебное заведение меняет профиль на гимназию, оно сможет временно получить или переоформить лицензию на профильное среднее образование до завершения 2027−2028 учебного года.

Такое разрешение должно быть оформлено в течение 10 дней без процедуры лицензирования. Если решение не будет принято в этот срок, лицензия будет считаться выданной. Срок ее действия — до завершения 2027/2028 учебного года.

«В то же время сроки внедрения реформы профильного среднего образования остаются неизменными. С 1 сентября 2027 года новые десятиклассники НУШ будут учиться по трехлетней модели — в 10−12-х классах. Лицеи, которые с 1 сентября 2026 года пилотируют профильное среднее образование, продолжают работать в том же формате, в котором начали обучение», — добавили в правительстве.

Напомним: в КГГА рассказали о формате работы столичных школ во время длительных отключений электроэнергии и перебоев с водоснабжением. Он будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и сотрудников.