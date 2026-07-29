В Одесской области спасли 9-летнего ребенка, которого на матрасе унесло в море

29 июля, 13:28
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В Одесской области 9-летнего ребенка унесло в открытое море (Фото: Unsplash Sofiia Vytrishko)

В Одесской области 9-летнего ребенка унесло в открытое море (Фото: Unsplash Sofiia Vytrishko)

В курортном селе Каролино-Бугаз Одесской области спасли 9-летнего ребенка, которого 28 июля унесло в море на надувном матрасе.

Об этом в комментарии УП. Жизнь сообщили представители Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

28 июля в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что около 17:00 матрас с ребенком унесло в открытое море. Суспільне Одеса сообщало, что в этот момент дядя поплыл за ребенком, чтобы спасти его, однако из-за течения тоже не смог вернуться к берегу.

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Также говорилось, что к ребенку и его дяде направился на каяке мужчина, однако и ему не удалось справиться с течением.

Местный житель сообщил о происшествии представителям Государственной пограничной службы, которые выехали по вызову. Отмечается, что спасательную операцию осложняли угрозы с моря и воздуха, однако благодаря моторной надувной лодке ребенка и двоих взрослых удалось спасти.

«Мы не можем сказать, каково их состояние. Но у нас также нет информации о привлечении медиков к операции», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Одесская область Черное море Ребенок ДПСУ

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