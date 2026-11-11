Провел там сутки. В США нашли живым 11-месячного мальчика, которого похоронили заживо в клетке для собак

В американском штате Южная Каролина спасли 11-месячного мальчика, которого нашли заживо погребенным в лесу в клетке для собак. Ребенок, вероятно, провел там сутки.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на шерифа округа Лексингтон Джея Куна.

По словам шерифа округа Лексингтон Джея Куна, младенца по имени Коа Шарп нашли днем во вторник, 10 ноября. Он был завернут в полотенце и находился в клетке, неглубоко закопанной в землю в лесу. Когда спасатели начали раскапывать это место, мальчик заплакал.

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Поиски Коа и его 25-летнего отца Майкла Комера начались во второй половине дня 9 ноября. Мальчика оставили дома под присмотром отца, пока мама отлучилась по делам. В дом должен был прийти еще один человек, чтобы присмотреть за ребенком, но к моменту его прибытия отца с сыном уже не было.

В правоохранительных органах сообщили, что поздно вечером 9 ноября сотрудники офиса шерифа округа Лексингтон обнаружили отца ребенка в районе города Бейтсбург-Лисвилл, однако мальчика с ним не было. Мужчину задержали в хозяйственной постройке на территории одного из домовладений. Он не смог объяснить, где находится его сын.

К поискам ребенка привлекли почти 100 сотрудников правоохранительных органов и спасателей. Они обследовали лес рядом с домом отца. Ребенка нашли примерно в 45 метрах от него.

По оценкам следователей, мальчик мог провести под землей около 24 часов. Полотенце, в которое завернули ребенка, помогло образовать воздушный карман. Мальчика извлекли из-под земли и госпитализировали.

Майкл Комер был первоначально арестован за кражу со взломом и сопротивление при аресте, и власти сотрудничают с местной юридической фирмой для определения дополнительных обвинений.