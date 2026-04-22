Молодой травмированный кот жил в Купянске, пока военные не спасли его (Фото: КП Центр обращения с животными)

Ветеринары из Харькова спасли жизнь коту по имени Сережка. Украинские защитники вывезли животное в тяжелом состоянии и с многочисленными травмами из Купянска, где оно ежедневно находилось в опасности.

Об этом сообщили зооволонтеры из харьковского Центра обращения с животными.

«Сережка — еще один хвостатый, которого война не сломала, хотя и очень жестоко испытала. Его привезли военные из Купянска — города, где каждый день опасность становится частью жизни. Когда Сережка попал к нам, его состояние было тяжелым», — отметили в Центре обращения с животными.

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По словам зооволонтеров, у кота были открытый перелом правого бедра и рваные раны на тазовых конечностях. Отмечается, что животному всего два года.

Фото: КП Центр обращения с животными

«Наши врачи сразу взялись за спасение. Была проведена сложная операция — остеосинтез правого бедра, а также назначена интенсивная терапия. Шаг за шагом, день за днем, Сережка начал восстанавливаться», — рассказали зооволонтеры.

В Центре обращения с животными рассказали, что, несмотря на тяжелое состояние, кот оправился и уверенно идет на поправку, а также Сережка остался очень контактным и доверчивым. Сейчас животное проходит реабилитацию.

Фото: КП Центр обращения с животными

«Впереди еще путь к полному восстановлению, но самое страшное уже позади. И мы рядом, чтобы помочь ему пройти этот путь до конца», — отметили зооволонтеры.