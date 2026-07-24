На Буковине в результате столкновения с трактором погиб 16-летний мотоциклист

16-летний мотоциклист из Черновцов погиб в результате столкновения с трактором (Фото: Национальная полиция Украины)

23 июля в селе Зеленов Вижницкого района Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием трактора и мотоцикла.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области.

По предварительной информации, 85-летний житель села Зеленов, управляя трактором и выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество транспортным средствам, двигавшимся по главной дороге. В результате мужчина допустил столкновение с мотоциклом, которым управлял 16-летний житель Черновцов.

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Фото: Национальная полиция Украины

В результате дорожно-транспортного происшествия юноша получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Подросток погиб на месте аварии. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Водитель трактора задержан. Следователи полиции внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.