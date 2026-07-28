В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и мотоцикла

22-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовиком в Киевской области (Фото: Национальная полиция Украины)

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 22-летний водитель электромотоцикла.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, смертельное ДТП произошло на одной из улиц села Гореничи Бучанского района Киевской области.

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Полиция предварительно установила, что 49-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом Kögel выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В результате он допустил столкновение с 22-летним водителем электромотоцикла Matrix Corso 1200.

В результате полученных травм молодой человек, управлявший двухколесным транспортным средством, погиб на месте происшествия.

Фото: Национальная полиция Украины

Водителю грузовика сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

23 июля в селе Зеленов Вижницкого района Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием трактора и мотоцикла. По предварительной информации, 85-летний мужчина, управляя трактором и выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество транспортным средствам, двигавшимся по главной дороге. В результате он допустил столкновение с мотоциклом, которым управлял 16-летний парень. Вследствие ДТП подросток погиб.