В Сумах будут судить акушерку, которую обвиняют в смерти роженицы после кесарева сечения

В Сумах врача акушера-гинеколога будут судить из-за обвинения в смерти роженицы. Экспертиза выяснила, что медик некачественно зашила швы после кесарева сечения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Осенью 2024 года 27-летняя женщина на 39-й неделе беременности обратилась в один из перинатальных центров Сумской области. На следующий день после обращения по медицинским показаниям женщине провели кесарево сечение, родился здоровый мальчик.

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Однако 15 ноября 2024 года роженица умерла. В ходе следствия и проведенных экспертиз выяснилось, что после вмешательства врач наложила швы не должным образом и не обеспечила необходимого контроля за состоянием пациентки.

В результате у женщины длительное время было внутрибрюшное кровотечение, из-за чего развилась острая кровопотеря. Медики проводили реанимационные действия, однако спасти молодую женщину не удалось.

«Согласно экспертизам, зафиксирован дефект при наложении швов, поэтому не исключена возможность, что смерти пациентки можно было избежать в условиях своевременного установления ей диагноза после родов и оказания квалифицированной медицинской помощи», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Врача будут судить по обвинению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Мальчику, мама которого умерла, уже один год и пять месяцев. Его воспитывает отец.