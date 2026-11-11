Семь месяцев работы. Суспільне выпустило расследование о смерти сестры Надежды Викарий, которая публично рассказала о пытках в собственной семье

Суспільне выпустило расследование Не плачь, ей это нравится о смерти Дарьи Санниковой — старшей сестры Надежды Викарий, которая публично рассказала о пытках в собственной семье .

История Надежды Викарий получила огласку в Сети благодаря фактам о её детстве, которыми она делилась в Threads. 31-летняя женщина обвиняет свою мать Татьяну Санникову и семью в жестоком обращении, избиениях и насилии, а также в убийстве сестры Даши (которая была на год старше), а двух старших братьев — в действиях сексуального характера и изнасилованиях.

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Поводом для её рассказа стало видео Третьей штурмовой бригады, опубликованное год назад на YouTube и повествующее о матери, которая «отпустила » на войну семерых сыновей. Герои фильма — мать Надежды Викарий и её родные братья. На данный момент видео удалено с канала.

Фото: Скриншот из видео Третьей штурмовой: Татьяна Санникова в 2025 году. Facebook / Ana Rafaela / Суспільне Новини

Позже на сайте Бабель вышла история Надежды. В материале журналисты отмечали, что Татьяна Санникова неоднократно попадала в поле зрения органов опеки из-за ненадлежащего ухода за детьми. В 1995 году детей у нее изъяли: старших передали в интернат, младших — в детский дом.

Надежда показала журналистам свое личное дело, в котором говорится, что детей изъяли из-за антисанитарии в квартире; сами же дети голодали, спали на полу и часто оставались без присмотра взрослых. В 2003 году Татьяну Санникову даже осудили за жестокое обращение с ребенком — вероятно, речь шла о дочери Даше; тем не менее, в том же году детей Татьяне Санниковой вернули, семья получила большую квартиру в Бердичеве, а дети пошли в школу.

Дарья Санникова умерла в 2004 году, а ее тело нашли лишь в 2008-м. Тогда же эта история получила огласку в СМИ. Мать утверждала, что дочь часто болела и умерла от инфекции. Патологоанатомам не удалось установить причину смерти из-за скелетирования тела; девочку перезахоронили на местном кладбище. В том же году мать осудили за мошенничество и подделку документов.

Редакция расследований Суспільного решила выяснить, что привело к смерти Дарьи, как удавалось скрывать это столько лет и могла ли система опеки предотвратить возможную насильственную смерть девочки. В частности, было установлено, что детей передали Санниковой в 2003 году вопреки решению суда, а правоохранительные органы судили мать ребенка лишь за мошенничество с выплатами, игнорируя обстоятельства смерти.

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Дарья Санникова, фото 1995–1999 годов / Фото: Снимок предоставлен Надеждой Викарий / Суспільне Новини

За семь месяцев работы редакция подняла закрытые архивные документы и доказательства, которые засвидетельствовали «полный провал системы защиты детей, причем не одного ее подразделения».

Автор расследования Инна Марцив (Билецкая) говорит, что у нее были сомнения в том, что команда сможет установить и проверить факты почти двадцатилетней давности, а также найти достаточно свидетелей и документов.

«Вместо этого мы копнули гораздо глубже, изучив не только цифровые следы, но и архивы нескольких учреждений, а также жизнь матери умершего ребенка; в итоге мы доказали: смерть не только не была неожиданной, но и стала возможной из-за безответственности чиновников и должностных лиц, у которых было более чем достаточно оснований не отдавать ребенка матери, тем самым защитив его. Впервые за более чем 20 лет работы в журналистике мне пришлось иметь дело с таким количеством документальных свидетельств, каждое из которых требовало изучения и анализа. Наша команда семь месяцев буквально жила этим расследованием», — отметила она.

Расследование Не плачь, ей это нравится уже на YouTube-канале Суспільне Новини.