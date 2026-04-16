Россияне уничтожили памятник архитектуры конца XIX века, сбросив фугасную авиабомбу на Славянск

15 апреля россияне сбросили фугасную авиабомбу на центр Славянска . Вследствие этого повредило или уничтожило более 40 зданий, среди которых Дом Смирнова — памятник архитектуры конца XIX века.

Об этом сообщила пресс-секретарь 93-й ОМБР Ирина Рыбакова.

«ФАБ 1500. Бешеная разрушительная сила, которую россияне направили сегодня утром на центр Славянска. На старинные дома, на горожан, их бизнесы, вещи, животных, машины в гаражах и даже летучих мышей.

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Фото: спикер 93-й ОМБР Ирина Рыбакова

Фото: спикер 93-й ОМБР Ирина Рыбакова

Два админздания — спортивная школа и архив — превратились в груду рыжего кирпича с вонючим озером из канализационных нечистот посередине. Рядом изуродованный веломагазин, где хозяева пытаются вынести мусор после прилета", — отметила Ирина Рыбакова, которая опубликовала фото последствий атаки РФ. На фотографиях видно руины зданий, людей, которые пытаются разобрать завалы, и животных, пострадавших в результате удара.

Фото: спикер 93-й ОМБР Ирина Рыбакова

Фото: спикер 93-й ОМБР Ирина Рыбакова

По словам пресс-секретаря 93-й ОМБР, кроме других зданий разрушен памятник архитектуры конца XIX века Дом Смирнова, который местные жители и бизнес восстановили за свой счет пять лет назад.

«Нам надо найти вывеску от Дома Смирнова. Да как ее здесь откопаешь? Только ворота нашли — они покрученная лежат у дороги», — сказал один из коммунальщиков.

Фото: спикер 93-й ОМБР Ирина Рыбакова

Дом принадлежал Иллариону Дормидонтовичу Смирнову — отставному унтер-офицеру, владельцу чугунолитейного и механического завода. Местное издание Славянска 6262 сообщает, что здание принадлежало семье Смирнова до 1917 года. До полномасштабного вторжения в течение многих лет в здании работала городская детско-юношеская спортивная школа.

В январе 2021 года возле дома заменили старые металлические ворота, после чего предприниматель, который родился в Славянске, предложил восстановить Дом Смирнова, в частности отреставрировать ворота и фасад. Для этого объявили сбор средств, на который откликнулись предприниматели и местные жители. Всего к сбору присоединялось 109 человек и четыре организации, благодаря чему удалось собрать почти 180 тысяч гривен. 21 мая 2021 года реставрационные работы завершились.

Фото: Facebook Денис Казанский

Украинский журналист и блогер Денис Казанский написал: «Сегодня Россия уничтожила в Славянске местный памятник архитектуры — дом Смирнова, на восстановление которого несколько лет назад собирали деньги всем городом. Россия не может взять Славянск и Краматорск, и поэтому теперь просто срывает на них злость — без смысла разрушает, не жалея ни историю, ни архитектуру».