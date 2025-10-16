«Пригласим в гости». В Чернигове один из скверов переименуют в честь Дональда Трампа

22 депутата Черниговского горсовета поддержали предложение о переименовании местного сквера Сказка в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила председатель фракции Европейская солидарность Марина Семененко, которая и внесла предложение о переименовании. Решение приняли на 46-й внеочередной сессии Черниговского горсовета 16 октября, пишет Суспільне Чернігів.

Фото: Facebook Марина Семененко

В объяснительной записке к проекту решения городского совета о переименовании сквера написано: «С целью чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечения международного внимания к восстановлению города-героя Чернигов, предлагается переименовать сквер Сказка в сквер Трампа.

Дональд Трамп — известный мировой политический деятель, который последовательно выступает за мирное урегулирование затяжных международных конфликтов, защиту национальных интересов и стабильность глобального пространства безопасности. В мире значительная часть граждан рассматривает его как символ силы, уверенности и прагматичного подхода к дипломатии".

Сама же глава фракции Европейская солидарность Марина Семененко отметила, что будет ждать Дональда Трампа с визитом в Чернигов.

«В Чернигове теперь есть сквер Трампа. Следующий шаг — обращение к Президенту США и его семье. Пригласим в город-герой в гости!», — написала Семененко.

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на такое решение городского совета Чернигова.

Фото: Скриншот комментариев о сообщении Марины Семененко