В результате тяжелого ранения скончался защитник и музыкант оркестра ГСЧС Украины Вячеслав Буртняк

В возрасте 46 лет скончался музыкант оркестра ГСЧС Украины и военнослужащий Вячеслав Буртняк. У него остались дочери, жена и брат.

Об этом сообщили в Стрыйском батальоне территориальной обороны ВСУ и в оркестре ГСЧС Украины.

Сообщается, что Вячеслав Буртняк был талантливым музыкантом, однако 25 марта 2024 года вступил в ряды защитников и более двух лет оборонял Украину от оккупантов в составе Стрыйского батальона территориальной обороны ВСУ.

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Фото: Facebook: Оркестр ГСЧС Украины

«Вячеслав был талантливым музыкантом, искренним и добрым человеком. Он встал на защиту Украины и до конца оставался верным своему долгу. Его мужество, преданность и светлая память о нем навсегда останутся с нами», — отметили представители оркестра ГСЧС Украины.

Фото: Facebook: Оркестр ГСЧС Украины

В армии у Вячеслава был позывной Музыкант. 10 июля 2026 года в результате наезда на мину в Сумской области мужчина получил тяжелое ранение. Более недели медики боролись за его жизнь, однако 19 июля 2026 года сердце защитника остановилось.

По словам представителей Стрыйского батальона территориальной обороны ВСУ, у мужчины остались жена Валентина, дочери Юлия и Анна, а также брат Владимир.