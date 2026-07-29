На Тайване украинец попал в скандал из-за публикаций в адрес местного политика

Об этом изданию ZMINA рассказал тайваньско-украинский журналист Александр Шин.

Сообщается, что Роман учился на кафедре политологии Университета Тунхай. В июле 2026 года мужчина опубликовал на своей странице в Threads ряд оскорбительных постов в адрес депутата городского совета Тайбэя от Социал-демократической партии Мяо Боя. В частности, Роман комментировал гендерную самоидентификацию политика и ее внешний вид.

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В своих публикациях украинец писал, что депутату «ничего не грозит со стороны скрытой съемки, так как она не носит юбок», и заявлял, что женился бы на ней, если бы она «перестала притворяться мужчиной».

Тайваньские СМИ сообщали, что Мяо Боя — одна из первых тайваньских женщин-политиков, совершивших каминг-аут как лесбиянка. В жизни она предпочитает короткую стрижку и костюмы с брюками, придерживаясь гендерно-нейтрального стиля.

Отмечается, что депутат активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Александр Шин рассказал, что публикации Романа Коваля вызвали возмущение как у общественности, так и у Мяо Боя и Социал-демократической партии. В частности, отвечая на оскорбления, депутат отметила, что Тайвань предоставил Роману безопасное место, где он мог наслаждаться свободой этой страны, поэтому он, в свою очередь, должен уважать тайваньцев.

«Тайваньцы уважают вашу идентичность, и вы тоже должны уважать идентичность других. Свобода Тайваня дана не для того, чтобы вы демонстрировали свои низкие стандарты и оскорбляли окружающих. Вам следует подумать о возвращении в свою страну и о том, чтобы научиться уважать права и свободы всех людей. Я изучу законные способы вернуть вас домой, чтобы не допустить оскорблений в адрес моих соотечественников», — написала политик.

В Социал-демократической партии поддержали Мяо Боя, отметив, что изучают юридические механизмы аннулирования разрешения на пребывание и возможной депортации Коваля.

Ответ Романа и другие прецеденты

В ответ на публикацию депутата Роман написал, что «уважает тайваньцев больше, чем она», и демонстрирует это тем, что «говорит им правду».

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«Даже если я иностранец, на самом деле я защищаю тайваньцев — как детей, так и взрослых — от влияния идеологии, которую распространяют такие люди, как вы. Что касается того, куда мне возвращаться и что делать, — я ни за что не буду советоваться с вами. Я никого не оскорбил. Просто такие люди, как вы, которых правда сбивает с толку, чувствуют себя оскорбленными, как только слышат истину. Повторю еще раз: называть белое белым, а женщину — женщиной — это вовсе не оскорбление. Чем я вас оскорбил? Я даже хвалил вас за красоту и вашу улыбку», — написал Коваль.

Кроме того, украинец упрекнул женщину-политика в том, что якобы из-за «радикальных феминистских идей» Тайвань занимает последнее место в мире по уровню рождаемости.

Также Роман написал, что свобода слова в стране не распространилась на его критику ЛГБТИК+ людей и однополых браков, и назвал свои высказывания шуткой.

Фото: Facebook Roman Koval

Журналист Александр Шин рассказал, что ранее Роман Коваль публиковал фотографии женщин с сексистскими комментариями, срывал плакаты, посвященные ЛГБТИК+, гендерным исследованиям и сексуальному просвещению.

Университет, который украинец окончил в июле 2026 года, подтвердил, что во время его обучения в отношении Коваля проводились разбирательства в связи с жалобами на сексуальные домогательства и скрытую съемку женщин. В связи с этим администрация учебного заведения обязала его пройти курсы по гендерному равенству и участвовать в воспитательных беседах.

Фото: Facebook Roman Koval

Ценности Тайваня

В Индексе социальных институтов и гендерного равенства Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Тайвань занимает шестое место среди 179 стран мира и первое место в Азии. По оценке Freedom House, страна имеет один из самых высоких показателей свободы.

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Тайвань — первая страна в Азии, легализовавшая однополые браки. Это произошло в 2019 году. В настоящее время уровень поддержки таких союзов превышает 50% и продолжает расти. Гендерное равенство, права человека и отсутствие дискриминации являются неотъемлемой частью государственной политики.

«Что касается доступа, то на данный момент легализовано практически все — за исключением вспомогательных репродуктивных технологий для лесбийских пар и одиноких женщин. Законопроект об этом подготовили еще в декабре, но он до сих пор находится на стадии доработки. Активисты называют это едва ли не последним ключевым этапом», — отметил журналист Александр Шин.