Отвергают обвинения. Фотографы Либеровы попали в скандал: сняли инфраструктурный объект и убитую горем женщину

Фотографы Либеровы снова попали в скандал со съемками без согласия. На этот раз из-за съемок в Херсоне. Пара сняла инфраструктурный объект без разрешения и женщину, которая потеряла сына, которая, по словам свидетелей просила ее не фотографировать.

Фотографы Либеровы прокомментировали скандал с недавними съемками в Херсоне. Они отвергают обвинения в фотографировании без разрешений.

Что случилось

На прошлой неделе фотографы Либеровы опубликовали несколько подборок фото из Херсона, сделанных во время их поездки в город, который находится под постоянным огнем россиян. Кроме руин, мест свежих ударов российских захватчиков и погибших, на снимках можно увидеть фотографии критических объектов города, запрещенных к съемке — вокзала и вагонов, которые стоят на путях, и прибрежной зоны. Также на снимках есть люди, которые по утверждениям очевидцев, просили их не снимать. Более того, эти же фото, кроме соцсетей, фотографы выложили для продажи на фотобанке Getty Images.

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Фотографов раскритиковали херсонские журналисты, которые отметили, что для того, чтобы снимать критическую инфраструктуру города, в частности, вокзал нужно разрешение и сопровождение пресофицера, поскольку половина города находится в красной зоне. Кроме того, все снимки критической инфраструктуры должны проходить согласование. В комментарии изданию Детектор Медиа пресс-офицер Сил обороны Херсона Руслан Михайлевский сообщил, что не сопровождал Либеровых.

«Учитывая, что более половины Херсона сейчас находится в красной зоне, самостоятельное перемещение там журналистов запрещено. Я с Либеровыми не работал. Контактов с ними не было, они не обращались ни за помощью, ни за сопровождением. Насколько я знаю из комментария Морской пехоты, они сопровождением тоже не занимались. Поэтому перемещение Либеровых по Херсону осуществлялось без сопровождения пресс-офицера», — сообщил Михайлевский.

Другая претензия к Либеровим заключается в том, что они снимали погибшего в результате вражеского обстрела мужчину в его квартире и его убитую горем мать. Либеровы не учли ее возражения против съемки и просьбы присутствующей рядом с ней работницы коммунального предприятия Парки Херсона Ольги Чернышевой. Обе женщины попали на снимки Либеровых. В комментарии херсонского издания Вгору Чернышева рассказала, что пришла к женщине, чтобы поддержать ее и помочь вызвать необходимые службы. По ее словам мать погибшего просила никого не пускать и не оставлять ее одну. Перед Либеровыми в квартиру пришли местные журналисты, но получив отказ покинули квартиры. Чернышева рассказала, что Либеровы прибыли с волонтерами, которых вызвали, чтобы забрать тело, у них не было отметок, которые бы свидетельствовали, что они представители прессы, они осуществляли фотофиксацию несмотря на возражения матери.

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Как отреагировали Либеровы

В комментарии УП Жизнь Константин Либеров объяснил, что они работали в Херсоне легально с согласованным запросом на работу в этом регионе, в частности в сопровождении патрульной полиции и пресофицера 34-й бригады морской пехоты.

«Первый день — в сопровождении патрульной полиции (публикацию о них пока отложили из соображений безопасности, ведь враг сейчас активно атакует именно подразделения полиции в регионе), далее — в сопровождении пресс-офицера 34-й бригады морской пехоты, по чьему приглашению мы собственно и оказались в Херсоне. Публикацию и согласованный совместный пост о работе с морпехами уже можно посмотреть в нашем профиле», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что в публикации фото и видео из Херсона они с женой придерживались официальных правил работы медиа в условиях военного времени трехчасового эмбарго на публикацию.

Относительно обвинений в квартире погибшего без согласия матери, то Константин Либеров отметил, что никакого запрета они не получали. И подтвердил, что они никогда не снимают, если получают запрет.

«Мы попали на место прилета в сопровождении Андрея Петухова, известного как Боксер, который занимается эвакуацией тел погибших с разрешения местной полиции, и стали свидетелями того, как неизвестная нам женщина, которая не является родственницей погибшего или его матери, не является представителем полиции или психологом и чье пребывание на месте прилета до сих пор остается для нас непонятным, в грубой форме препятствует работе Андрея и его команды. Именно эта женщина позже написала пост в фейсбуке, где уже апеллировала именно к запрету снимать, и сначала вообще нас не упоминала, а говорила о местных медиа и какой-то группе, которая приехала снимать кино», — пояснил он.

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Андрей Петухов, известный как Боксер, херсонский волонтер, который занимается эвакуацией тел погибших и раненых на Херсонщине и делится увиденным в соцсетях. В его публикациях часто можно увидеть фото и видео погибших людей.

В своих соцсетях он выступил в поддержку Либеровых, поблагодарив их за освещение ситуации в городе, и отметив, что благодаря их работе весь мир увидит как выглядит жизнь в Херсоне.

«Отвечаю один раз всем комментаторам, которые знают „как лучше“ и „как надо“. Спасибо Константину и Владе Либеровым за освещение ситуации в городе, после чего по всему миру люди увидеть, как выглядит жизнь в моем родном Херсоне и что здесь делает россия».

Это не первый скандал, в который попали Либеровы

В апреле 2025 года в Сети разгорелся скандал после публикации Либеровыми фотографий с места прилета в Киеве — они крупным планом показали людей, пострадавших в результате атаки РФ. Позже они извинились и удалили один из снимков. В марте 2023 года девушка Дмитрия Коцюбайло парамедик Алина Михайлова обвинила фотографов Либеровых в цинизме из-за публикации в соцсетях ее фото на похоронах Коцюбайло.

Кроме Либеровых в подобные скандалы попадали и другие фотографы, которые документируют последствия войны России против Украины. И среди них фотограф Евгений Малолетка. Из-за фото мертвых и раненых людей крупным планом с места прилета в Киеве, его обвиняли в неуважении к пострадавшим. За фотографии с этой фотосессии он в апреле 2026 года получил региональную премию World Press Photo.