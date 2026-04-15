Журналисты издания Бабель опубликовали историю девушки, которая в соцсетях рассказала, что ее братья, которые сейчас служат в 3 ОШБр, насиловали ее в течение нескольких лет в детстве, а родственники убили ее старшую сестру.

Героиня истории 31-летняя Надежда Викарий обвиняет свою мать Татьяну Санникову и семью в жестоком обращении, избиении, насилии, а также в убийстве старшей на год сестры Даши, а двух старших братьев в надругательстве сексуального характера и изнасилованиях. Триггером для ее рассказа стало видео Третьей штурмовой бригады, опубликованное год назад в YouTube о матери, которая «отпустила на войну семь сыновей». Герои фильма мать Надежди Викарий и ее родные братья. Сейчас видео удалено с канала.

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Журналисты издания Бабель решили узнать, правдива ли история, рассказанная девушкой по имени Надежда Викарий в Сети Threads, и провели собственное расследование на Житомирщине, где жила ее семья. Они опросили свидетелей событий 20-летней давности, подняли школьные документы, пообщались с одноклассниками, а также встретились с самой Надеждой Викарий.

История, рассказанная журналистами, поразила пользователей социальных сетей и в очередной раз подняла вопрос равнодушия общества, отношения к детям в украинских семьях как к собственности и общей ответственности за судьбы детей.

О чем говорится в истории

Надежда Викарий была восьмым ребенком в многодетной семье Татьяны Санниковой, которая в целом родила 12 детей: двое дочерей от первого брака, и 10 детей от второго брака, из них восемь — сыновья и две дочери. Второй муж Дмитрий Викарий с семьей постоянно не жил.

Мать неоднократно попадала в поле зрения ювенальных органов из-за ненадлежащего ухода за детьми. В 1995 году детей у нее изъяли: старших передали в интернат, младших — в детский дом. Надежда показала журналистам свое личное дело, в котором говорится, что детей изъяли из-за антисанитарии в квартире, сами же дети были голодные, спали на полу и часто оставались без присмотра взрослых. В 2003 году Татьяну Санникову даже судили за жестокое обращение с ребенком, вероятно речь шла о дочери Даше, тем не менее в том же году Татьяне Санниковой детей вернули, семья получила большую квартиру в Бердичеве, а дети пошли учиться в школу.

Одноклассники Надежды в разговорах с журналистами вспоминают, что она неоднократно приходила в школу в синяках и ссадинах, была постоянно голодна. Также вспоминают, что мать по-разному относилась к сыновьям и дочерям. Если сыновья были ухоженными, то дочери всегда выглядели бедными и голодными.

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«Все опрошенные одноклассники хорошо помнят, что Надя постоянно была голодной. Они ее жалели и часто подкармливали: кто бутербродом, кто фруктами, кто звал домой поесть», — говорится в статье.

Отдельное внимание в статье сосредоточено на истории неоднократных изнасилований и смерти старшей сестры Нади Даши. Мать еще несколько лет после ее смерти продолжала получать на нее помощь.

По словам Надежды братья регулярно насиловали ее и Дашу.

«Надя говорит спокойно и почти буднично. Ни интонация, ни мимика не выдают сильных эмоций. Начал, по ее словам, один из старших — он принуждал девушек к оральному сексу: посыпал половой орган сахаром и предлагал детям „сладкое“. Насилие, как она помнит, началось еще в Житомире — когда их забирали на выходные. Еще больше, говорит, издевательств было в Бердичеве: их, когда по одному, когда обоих, брат выводил в посадку недалеко от дома и насиловал (речь идет о принуждении к оральному сексу). Позже, вспоминает девушка, старший брат стал привлекать к этому процессу младшего — он в то время еще не достиг пубертата, поэтому сначала, в основном, касался девушек и наблюдал. А уже в подростковом возрасте, когда семья переехала в село, начал насиловать с проникновением, говорит Надежда. К тому времени она уже была одна — сестра умерла», — рассказывается в статье.

По словам Надежды, девушки жаловались маме на братьев, однако та не верила и добавляла надругательств над детьми: заставляла ходить по дому голыми, хватала за половые органы, называла проститутками.

День смерти Даши Надежда помнит в мелочах. Девочек избили за то, что в доме якобы исчезли 900 долларов.

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«Сестрам дали время, чтобы пойти подумать и вернуть деньги. Что возвращать — они не понимали. Обычно идеи относительно того, как избежать наказаний матери, генерировала сообразительная и мятежная Даша. Но в этот раз сестра молчала. Слово взяла Надя — она наугад ткнула на открытый комод и сказала, что деньги они забрали оттуда. „И Борисовна такая: „Да, я же их туда положила“. А я еще думаю: я что, пророк?“ — говорит Надя. Девочек жестоко избили и повели думать, где они спрятали деньги. Идти самостоятельно, вспоминает Надя, они не могли», — описывается в статье.

После избиения девочек несколько дней не кормили, а позже, когда вся семья уехала в село, а они остались в квартире одни со старшей сестрой и младшим братом, который был еще младенцем, Даша потеряла сознание и больше не приходила в себя.

«На следующее утро Надя проснулась от криков: она сразу поняла — что-то случилось. Вспоминает, что Светлана дала ей хлеб, строго приказала смотреть за младшим братом и не заходить в комнату к сестре, сама куда-то ушла. Как только Света вышла, Надя нарушила запрет. «Я сразу возле нее [Даши] легла. И начала ее будить. Я очень четко помню, что хотела ее ручку поднять, а мне было трудно. Я думала, что Света, может, ее привязала к кровати или что. Я начала ее будить, начала укрывать всем, чем можно, пыталась ее согреть. Я ей постоянно говорила, что у меня есть хлеб, — чтобы она встала, что есть хлеб, что мы сейчас хлеб поедим. Но она не вставала, я начала слушать ее сердце — класть свою голову на ее грудь, пыталась услышать хотя бы что-то, хотя бы какой-то звук, и не слышала. Я очень четко помню, что я поняла, что она не проснется больше никогда», — рассказывают в статье.

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О смерти Даши стало известно через четыре года в 2008 году, когда глава села Старый Солотвин, куда переехала семья, выяснил, что в семье должен быть еще один ребенок, ведь мать брала справки о составе семьи. Вопросом заинтересовались органы опеки и полиция, а Надежду, которой на тот момент было уже 14 лет, изъяли из семьи в тяжелом состоянии и доставили в житомирский приют. Правоохранители обнаружили останки Даши Викарий в 2008 году на берегу реки. Тогда же история получила огласку в медиа. Мать утверждала, что дочь была болезненной и умерла от инфекции. Причин смерти паталогоанатомам установить не удалось из-за скелетизации тела, девочку перезахоронили на местном кладбище. В том же году мать осудили за мошенничество и подделку документов.

Сейчас Надежда Викарий стремится к справедливости. Она подала заявление в правоохранительные органы на своих братьев об изнасиловании несовершеннолетней, а также о пытках, убийстве и сокрытии преступления, а также хочет добиться повторного расследования обстоятельств, при которых умерла ее старшая сестра.

Как на публикацию отреагировали пользователи Сети

Публикация издания Бабель широко разошлась по украинскому сегменту соцсетей. Корреспонденты обращают внимание в первую очередь на равнодушие людей, которые пересекались с семьей: соседей, учителей. И вспоминают историю, которая тоже шокировала общество — девушке пришлось несколько лет спать в одной постели с мертвой сестрой.

Реагируя на статью, кандидат психологических наук, руководитель программного направления Демография и миграция в Институте фронтира, корреспондент NV Ольга Духнич, отмечает, что в Украине ребенок естественно воспринимается как собственность родителей до совершеннолетия и далее.

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«Поэтому детей можно не вакцинировать, пропускать школу, лечить от несуществующих болезней, или не лечить от существующих, вовлекать в неадекватные пищевые поведения, не социализировать, наказывать. Общество считает собственность родителей над ребенком нормой. В странах Западной Европы между ребенком и родителями ощутимо стоит государство. Это очень заметно, и это понимание, что ребенок не исключительно твой и кроме эмоциональных отношений есть еще правовые отношения с ребенком, было очень новым для многих наших, кто оказался там. Что ты должен отвечать перед государством за то, что считаешь личным делом семьи. Что ребенок — отдельный человек, м есть перечень ситуаций, где без тебя с точки зрения закона интересы ребенка можно реализовать лучше».

Писательница Тамара Гориха-Зерня вспоминает историю опекунов в Германии, где государство очень быстро отреагировало на слова девочки, которая обвинила опекунов в избиении. Впоследствии выяснилось, что девочка выдумала избиение,

«В конце концов ребенка вернули опекунам, но взрослые пережили страшные времена, их травили в общине, мужчина потерял работу. Я слышала еще несколько историй такого типа, тоже о Германии. А теперь вопрос: что лучше — система, которая автоматически выбирает презумпцию вины взрослого и включается на полную мощность на каждый сигнал. Система, которая очевидно наносит немало неудобств, ломает карьеры, планы, доводит до банкротства. Или система, в которой ребенок может ходить в школу изнасилованным, избитым, с открытыми ранами и синяками — и все вокруг будут молчать?», — задается она вопросом.

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И замечает, что если на десять «я пошутила» или «я не то хотела сказать» будет одно настоящее сообщение о насилии, и поэтому государство должно на каждый такой сигнал со всей серьезностью, и считает, что «в школах, больницах, детских секциях — везде, где взрослые на зарплате контактируют с детьми — должен быть четкий алгоритм действий на такой случай».

О том, что в Украине ребенка ошибочно считают собственностью родителей, отмечает журналистка и радиоведущая Ирина Якубовская.

«Пока в обществе будет бытовать мнение, что ребенок — собственность родителей и они могут поступать с ним, как пожелают. Что насилие в семье — это их внутреннее дело. Пока вместо верить пострадавшим детям будут отводить глаза и верить в то, что удобнее. Пока правоохранители будут закрывать глаза на смерть ребенка при невыясненных обстоятельствах. Пока учителя и социальные работники будут перебрасывать ответственность друг на друга. До тех пор при молчаливом согласии у нас под носом будут твориться ужасы».

Правозащитница Лариса Денисенко отмечает, что детям очень трудно рассказывать о насилии, а если ребенок начинает об этом говорить, то взрослые ему не верят.

«Детям вообще очень трудно рассказывать о насилии, попробуйте вспомнить себя в детстве, легко ли все осознать, подобрать слова, как и кому об этом рассказать? Сексуализированное насилие часто вызывается близкими ребенку людьми. Домашнее насилие происходит в кругу семьи, самых близких. И ребенок думает, что они просто имеют на это право, такая система наказаний, воспитания и влияния. А когда начинает думать, что что-то здесь не так, неправильно, начинает говорить, сталкивается с тем, что ему не верят. И это очень больно. Система правосудия должна работать над сложными и трудно доказуемыми случаями, потому что это ее работа, она не должна перекладывать эту работу на плечи потерпевших. Именно голос потерпевших указывает на преступление, указывает на насилие, которое набирает вес в тишине и никуда не исчезает».

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И добавляет, что взрослым, которые живут рядом и могут быть свидетелями насилия, если показалось, что что-то не так, то «часто как раз не кажется»: «когда есть шанс поддержать и спасти ребенка, это является и шансом для нашей человечности».