Люди с ампутацией в Украине могут приобрести один кроссовок Adidas

Люди с ампутациями могут купить один кроссовок Adidas (Фото: Adidas)

Отныне в магазинах adidas в Украине можно купить не пару обуви, а только один кроссовок. Ранее бренд запустил инициативу под названием Single Shoe для людей из 22 стран Европы .

Сервис Single Shoe создали для людей с различиями нижних конечностей, которые не нуждаются в двух кроссовках. В таком случае один кроссовок стоит 50% от цены пары. Сервис уже работает в 23 странах Европы. В Украине он доступен в официальных магазинах adidas, включая дисконт-центры, и распространяется на всю обувь, которая есть в наличии.

Реклама

Фото: Предоставлено представителями бренда Adidas

При создании сервиса adidas тесно сотрудничал с сообществом, в частности с ParalympicsGB и Harder Than You Think, чтобы сервис отражал реальный опыт людей, в частности тех, кто имеет ампутации.

По словам представителей бренда, это часть более широкого подхода adidas — делать спорт и все, что с ним связано, более доступными для разных людей. В частности, ранее бренд:

создал адаптивную баскетбольную форму для спортсменов на креслах колесных и тех, кто играет сидя;

ввел инклюзивный дизайн в большинстве форм для спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже 2024;

начал подготовку к запуску адаптивных беговых кроссовок, разработанных вместе с людьми с синдромом Дауна.

Фото: Предоставлено представителями бренда Adidas

Фото: Предоставлено представителями бренда Adidas

В перечень стран, где доступен сервис Single Shoe, входят: Украина, Австрия, Бельгия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.