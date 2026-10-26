1300 пострадавших. В Нью-Йорке католическая церковь выплатит 800 млн долларов жертвам сексуального насилия

В Нью-Йорке католическая архиепархия завершает заключение соглашения на сумму не менее 800 миллионов долларов с более чем 1300 людьми, заявившими, что они подверглись сексуальному насилию со стороны духовенства и мирян.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на одного из адвокатов истцов.

Это соглашение позволило бы завершить длительный судебный спор, а также, по имеющейся информации, снизило бы риск банкротства епархии.

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По словам адвоката Пола Монеса, представляющего интересы некоторых истцов, стороны еще не заключили окончательное соглашение — осталось согласовать лишь несколько деталей.

«Это дает людям возможность поставить точку — а многим из них уже за 60, 70 и даже за 80 лет. Это важно для того, чтобы закрыть эмоциональную дверь — или, по крайней мере, попытаться это сделать, ведь полностью закрыть ее никогда не удастся. Тем не менее, это хотя бы обеспечивает определенную справедливость для людей, которым был причинен ужасный вред», — отметил он.

В электронном письме к священникам, с которым ознакомилось издание New York Times, архиепископ Нью-Йорка Рональд А. Хикс отметил: «Мы на пороге того, чтобы — дай Бог — принести определенное исцеление и примирение всем пострадавшим».

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По словам адвоката, у пострадавших в Нью-Йорке теперь есть выбор: либо заключить соглашение с архиепархией, получив по 250 тысяч долларов, либо заполнить форму с описанием событий и принять участие в процедуре распределения средств, по итогам которой будет определена сумма выплаты для каждого из них.

Хотя это мировое соглашение позволит урегулировать претензии в Нью-Йорке, Католическая церковь сталкивается с судебными исками по поводу предполагаемых случаев сексуального насилия и в других штатах.

Как сообщает WTTW News, в этом месяце адвокаты из Чикаго подали шесть исков против местной архиепархии. В них утверждается, что церковная организация знала о том, что ее священники создали на одном из приходов сеть сексуального насилия, однако не приняла мер для ее пресечения. По информации WBAL, в Балтиморе архиепархия в настоящее время участвует в процедуре медиации с лицами, пострадавшими от сексуального насилия.

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Пол Монес добавил, что представляет интересы лиц, предположительно пострадавших от сексуального насилия, в судебных исках против архиепархий в различных частях страны, в частности в Буффало, Сан-Диего и Сан-Франциско.

Что известно о сексуальном насилии в католической церкви в Нью-Йорке

Как сообщает газета New York Times, в 2006 году Апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался отменить срок давности по обвинениям в том, что католические священники совершали сексуальное насилие в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах.

В 2025 году архиепархия Нью-Йорка начала сбор 300 миллионов долларов для выплат 1300 лицам, пострадавшим от насилия со стороны духовенства. Римско-католическая епархия Нью-Йорка продавала активы и сокращала расходы, чтобы урегулировать претензии. В то же время архиепархия Нового Орлеана объявила о банкротстве на фоне схожих скандалов.