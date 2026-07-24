В Чернигове военным на блокпосту пытались передать взрывчатку, замаскированную под бургер из McDonald’s

В Чернигове задержали человека, который, по предварительной информации, пытался передать военным на одном из блокпостов взрывчатку, перед этим замаскировав ее.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Сообщается, что СБУ совместно с Национальной полицией и прокуратурой задержала лицо, пытавшееся передать военнослужащим пакет из McDonald’s. На самом деле под бургером в пакете была замаскирована взрывчатка.

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«В настоящее время следователи Службы безопасности под процессуальным руководством органов прокуратуры проводят необходимые процессуальные действия. Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении. Подробности будут сообщены позже», — отметили в Управлении Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

21 июля Служба безопасности Украины заявила, что ее контрразведка предотвратила двойной теракт российских спецслужб во дворе жилого комплекса в центре Ивано-Франковска. По данным контрразведки, первый взрыв должен был произойти в результате дистанционной активации самодельной бомбы на парковке. Второй подрыв планировался после прибытия на место происшествия экстренных служб.

Также 22 июля стало известно, что Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по предварительным данным, является агентом РФ. Его подозревают в подготовке теракта в центре Николаева. По данным следствия, мужчина планировал заложить взрывчатку в автомобиль военнослужащего.