В Николаеве СБУ задержала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта

22 июля, 11:45
Google Читайте NV в Google
СБУ задержала мужчину, который, вероятно, планировал взорвать авто военного в центре Николаева (Фото: Служба безопасности Украины)

СБУ задержала мужчину, который, вероятно, планировал взорвать авто военного в центре Николаева (Фото: Служба безопасности Украины)

В Николаеве Служба безопасности Украины задержала мужчину, который, по предварительным данным, является агентом РФ. Его подозревают в подготовке теракта в центре города.

Об этом сообщили представители СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Николаеве. В результате упреждающих действий был задержан агент РФ, готовивший убийство военнослужащего Сил обороны с помощью самодельной бомбы. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, когда он закладывал взрывчатку под автомобиль украинского воина», — сообщили в публикации представители Службы безопасности.

Реклама

Сообщается, что задания оккупантов выполнял завербованный врагом мобилизованный из Баштанского района. По данным следствия, подозреваемый самовольно покинул воинскую часть и начал искать заработок в Telegram. Именно тогда его и завербовали, отметили в СБУ.

Следствие установило, что мужчина пытался незаметно установить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского защитника, а также выполнил еще одно задание врага — зарегистрировал спутниковый терминал Starlink и передал соответствующие данные оккупантам.

Читайте также:
СБУ заявила, что предотвратила двойной теракт в жилом комплексе Ивано-Франковска: второй взрыв планировался после прибытия полиции

«Впоследствии он попытался привлечь к подпольной регистрации терминалов Starlink свою жену и десять наркозависимых, согласившихся предоставить свои паспортные данные в обмен на обещание денег. Получив доступ к спутниковым терминалам, враг планировал использовать их для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и беспилотных атак на южном фронте», — отметили представители СБУ.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон, с помощью которого он координировал свои действия с оккупантами. Незаконно зарегистрированный им терминал Starlink заблокирован. Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Николаев Служба безопасности Украины (СБУ) Подозрение Теракт Starlink

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies