В Ужгороде и других городах Закарпатья начал отходить цвет деревьев и образовался так называемый «розовый дождь».

Кадры весеннего зрелища публикуют в соцсетях местные жители, сообщает BBC Украина.

Сакуры начали отцветать, отмечает издание, и покрывают своими лепестками улицы города. Туристы со всей страны съезжаются в Закарпатье, чтобы увидеть не только цветение сакур, но и то, как деревья отцветают.

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«Не романтизируй жизнь. Также жизнь», — говорится в публикации местной жительницы Ужгорода Сандры Якаб. Женщина сняла тот самый «розовый дождь» на видео и опубликовала в своих соцсетях.

Еще одним видео и фотографиями поделилась контент-криэйторка Иветта Андрус.

«Наш дофаминовый город», — говорится в одной из публикаций жительницы Ужгорода. В этой же заметке пользовательница поделилась несколькими локациями, где можно почувствовать «вайб города».

Цветение сакур длится примерно две недели. Обычно эту красоту можно увидеть во второй половине апреля. Первые фото и видео цветения сакур на Закарпатье в этом году начали публиковать в сетях в конце марта. Массовое цветение началось в начале апреля, а сейчас появляются первые кадры «розового дождя», как его называют местные жители.