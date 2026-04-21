Недавно опубликованное исследование Grand View Research показало, что рынок товаров для сексуального велнеса входит в число самых динамичных сегментов глобальной потребительской экономики с прогнозируемым ежегодным ростом до 2030 года на уровне до 12%.

Светлана Павелецкая Совладелица Adult-бутика N'JOY

При этом ключевая причина такого роста — не столько технологии и не расширение каналов продаж. Исследователи прямо указывают на другое: снижение стигмы вокруг сексуальности и рост восприятия интимного благополучия как части общего образа жизни, то есть мы наблюдаем изменение целой социальной нормы.

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Глобально рынок уже достиг объема около $40−46 млрд и продолжает расти темпами 8−13% в год. По разным прогнозам, к 2030 году он превысит $60 млрд. Для категории, которая еще недавно оставалась нишевой, это существенная трансформация.

Важно, что этот рост имеет не экономическую, а культурную природу. То, что раньше было табуированным, постепенно становится частью повседневной жизни. И изменения происходят не только на уровне потребителя, но и на уровне институций. Даже такие традиционно консервативные структуры, как Католическая церковь, сегодня значительно осторожнее и сложнее говорят о темах сексуальности, признавая индивидуальное измерение и контекст.

Это не радикальное изменение позиции, но достаточное, чтобы снизить уровень общественного напряжения вокруг темы и сформировать новый спрос. Его основой становятся женщины 25−45 лет — финансово независимые, с более высоким уровнем образования и фокусом на качестве жизни. Для них это уже не о «категории товара», а о части более широкого подхода к себе: наряду с психотерапией, спортом, уходом за телом.

Это меняет и сам рынок. Самые известные бренды индустрии давно работают в логике lifestyle и premium-сегмента, а не традиционных товаров для взрослых. Они продают не продукт как таковой, а опыт и качество.

Параллельно меняются каналы. Онлайн становится ключевым не только из-за удобства, а из-за фактора приватности — и это один из самых быстрорастущих сегментов продаж. Появляются новые форматы: подписки, образовательные продукты, партнерства с отелями. Категория выходит из закрытого пространства и интегрируется в обычное потребление. Технологии этот процесс только усиливают. Устройства с управлением через приложения, персонализация, data-driven подход — все это делает категорию ближе к общему tech-рынку. Но важно, что спрос сформировался раньше, чем технологические решения.

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Отдельным фактором является изменение поведения после кризисов. Пандемия и война сместили фокус потребителей в сторону качества жизни «сейчас», а не отложенного потребления. Например, в Великобритании доля людей, покупающих секс-товары, выросла на 64% в период с 2017 по 2024 год. Это показывает не краткосрочный эффект, а изменение привычки.

В этом смысле рынок сексуального благополучия проходит тот же путь, который ранее прошли психотерапия или фитнес: от стигмы до массового потребления.

В Украине этот процесс также начался, но мы пока что на другой стадии. Рынок растет, появляются новые форматы, меняется визуальный язык и тон коммуникации. Но уровень открытости все еще значительно ниже, чем в Европе или США. Стигма не исчезла — она просто стала менее заметной.

И именно поэтому для Украины ключевая задача — не только продавать продукт, а формировать контекст. Говорить об этом спокойно, без провокации ради провокации, но и без стыда. Объяснять, что речь не о «запрещенном», а о качестве жизни, здоровье и контакт с собой. изменения уже неизбежны. Новое поколение выбирает уже не пепси, оно выбирает другой принцип жизни. Меньше внешних правил — больше внутреннего выбора, а глобальный рынок товаров для взрослых готов этот выбор расширить.