В Укрзализныце рассказали о пяти железнодорожниках, погибших в результате российского удара по Днепру 29 октября

Компания Укрзализныця сообщила о гибели пяти своих сотрудников в результате российского удара по Днепру 29 октября . В тот день дрон попал в платформу рядом с поездом и электропоездом. Всего погибли 14 человек.

Среди погибших — 48-летний Руслан Диль. На железной дороге начал работать в августе 1996 года после окончания Днепропетровского профессионально-технического училища № 58. Прошел профессиональный путь от помощника машиниста электровоза до машиниста электровоза.

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«Особо важким и непростым стал период его работы в Запорожском регионе с начала полномасштабного вторжения. В это чрезвычайно сложное для страны время Руслан Николаевич был непосредственно задействован в обеспечении движения эвакуационных поездов, которыми вывозили людей из опасных районов, а также осуществляли эвакуацию техники», — говорится в сообщении.

29 октября Руслан Диль находился в очередном отпуске и возвращался домой. Он ехал поездом из Жмеринки в Днепр, где должен был пересесть на межрегиональный электропоезд в направлении Запорожья.

«Он просто возвращался домой. К родным, к привычной жизни, к людям, которые ждали его, не подозревая, что эта дорога станет последней», — говорят в компании.

У мужчины остались 26-летний сын Ростислав, 21-летняя дочь Полина, мать и сестра.

Руслан Диль / Фото: Укрзализныця

В тот же день погибла 32-летняя Яна Шпакова — администратор детской зоны на вокзале Днепр-Главный. Она проработала в Укрзализныце 13 лет: сначала продавала билеты, а позже перешла на должность администратора.

«Когда возникла угроза с воздуха и нужно было помочь пассажирам, прибывшим в Днепр, как можно скорее покинуть опасную зону и добраться до укрытия, Яна присоединилась к другим работникам вокзала. Она не осталась в стороне, а вместе с коллегами помогала людям во время эвакуации. В тот день российский удар оборвал ее жизнь», — рассказывают в «Укрзализныце».

У женщины остались дочь Мирослава, родители и сестра, которая также работает на вокзале в Днепре.

Яна Шпакова / Фото: Укрзализныця

60-летняя Екатерина Борисова 24 года проработала на железной дороге проводницей пассажирского вагона в поездах местного сообщения. 29 октября она направлялась в укрытие. В результате удара женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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«В депо её знали как человека исключительной дисциплины и внутренней силы. За почти четверть века добросовестного труда Екатерина Степановна завоевала огромное уважение коллектива и руководства», — отмечают в компании.

У Екатерины остались двое сыновей — Анатолий и Виталий — и внучка Елизавета.

Екатерина Борисова / Фото: Укрзализныця

60-летняя Виктория Носикова проработала на железной дороге более 20 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, когда шла в укрытие.

«Она всегда добросовестно и от чистого сердца выполняла свои обязанности, даря пассажирам тепло и внимание, а для коллектива депо была надежным советчиком и добрым коллегой. В обычной жизни она была хранительницей семьи — любящей женой, заботливой матерью и бабушкой, чье сердце всегда билось ради самых близких людей», — говорится в сообщении.

У Виктории остались муж Александр, сын Александр и внук Клим.

Виктория Носикова / Фото: Укрзализныця

Еще одним погибшим сотрудником Укрзализныци стал 38-летний специалист 1-й категории Евгений Кривко. Он проработал на вокзале четыре месяца. Он был «ангелом» — сотрудником, который встречает пассажиров, помогает им сориентироваться, поддерживает тех, кто нуждается в особом внимании, сопровождает людей и помогает им в сложных обстоятельствах.

Во время эвакуации 29 октября Евгений помогал пассажирам.

«В момент опасности, когда люди нуждались в поддержке и помощи, он оставался рядом с ними и выполнял свою работу. Его служение людям приобрело особый, трагический смысл: человек, призванный помогать другим, сам стал жертвой вражеского удара», — отмечается в сообщении.

У мужчины остались жена и двое сыновей: 9-летний Илья и 3-летний Даниил.

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Евгений Кривко / Фото: Укрзализныця

29 октября российский беспилотник попал в платформу железнодорожного вокзала в Днепре, где находился поезд № 866 Днепр — Запорожье. Всего в результате атаки погибли 14 человек, еще 14 получили ранения.

30 октября на Днепропетровщине объявлено Днем траура.