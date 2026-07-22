В результате обстрела Одессы 21 июля был поврежден дом Маргулиса, которому более 100 лет

В результате российской атаки на Одессу 21 июля был поврежден доходный дом Маргулиса, построенный в 1912 году на улице Маразлиевской.

Об этом сообщает Суспильне Культура.

Дом, в котором в результате вражеской атаки были выбиты окна и поврежден фасад, был построен для Игнатия Антоновича Маргулиса — известного инженера-техника, директора-распорядителя Одесской телефонной станции и арендатора городской электростанции.

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Отмечается, что шестиэтажное здание возвел инженер Феликс Паппе, который при строительстве придерживался стилистики югендстиля — направления, характерного для Германии и Австрии и являющегося аналогом стиля модерн. При этом в проект здания инженер включил гармонию, симметрию и четкие линии, свойственные неоклассицизму.

Фото: Суспильне Одесса

Во времена возведения доходного дома Маргулиса он существенно отличался от других многоквартирных домов Одессы — в частности, своими масштабами и инновационным подходом к строительству.

На протяжении многих десятилетий этот дом оставался самым высоким в Одессе, насчитывая шесть полноценных этажей. На фасаде здания установлена мемориальная доска, посвященная украинскому художнику Григорию Крижевскому, который в свое время здесь жил.

Фото: Суспильне Одесса

Напомним, 21 июля Россия нанесла ракетно-дроновый удар по Одессе, в результате чего пострадали 17-летний юноша и 23-летняя девушка. Вследствие атаки РФ были повреждены объекты гражданской инфраструктуры: фасад и остекление жилого дома и прилегающих зданий. Также повреждены припаркованные рядом легковые автомобили.