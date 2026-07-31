Из-за войны России против Украины тысячи защитников получают тяжелые травмы, однако на этом их путь не заканчивается: они проходят реабилитацию и учатся жить в новом теле.

Координаторка психологического направления проекта Неопалимі поделилась советами о том, как поддержать человека после ранения, а военнослужащий бригады Азов Евгений Пугач рассказал о собственном опыте восстановления.

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Евгений — родом из Вольногорска Днепропетровской области. Мужчина рассказал, что до 24 февраля 2022 года не представлял себя в военном деле.

«До полномасштабного вторжения я не мечтал о военном деле и не думал о нем. Но когда в мой дом пришла беда, я, как патриот и порядочный человек, вступил в ряды Вооруженных Сил. С первых же дней задавался вопросами: «Где взять оружие? Чем я могу быть полезен людям и стране?» — отметил мужчина.

С тех пор армия стала важной частью жизни Евгения. На вопрос о хобби он отвечает, что любит спорт и тренировки в зале, и добавляет: «У меня много практических занятий на полигоне, предпочитаю полеты на дронах (ударных камикадзе) — в армии мало развлечений, жизнь здесь бурная. Война, дом, снова война — все идет по кругу».

В мае 2024 года, выполняя боевую задачу на Купянском направлении, Евгений получил ранение: у него были повреждены ноги и руки. После ранения он прошел несколько этапов лечения и реабилитации, а уже в октябре присоединился к проекту Неопалимі: «Тогда я мало что знал об этой программе — мне о ней рассказали врачи, когда я проходил реабилитацию во Львове. Я пообщался, изучил информацию, понял, что мне это необходимо, и нисколько не сомневался».

Фото: Предоставлено «Неопалимыми»

Первые процедуры Евгений проходил во львовской клинике MedEastet, а впоследствии продолжил лечение в днепровской клинике Med+Life. Они сыграли особо важную роль, поскольку помогли уменьшить физический дискомфорт и ощущение стянутости, часто сопровождающие рубцовые изменения. Пациенты проекта отмечают, что рубцы вызывают хроническую боль, ограничивают подвижность, влияют на повседневную жизнь и служат напоминанием о пережитом травматическом опыте. Качественное лечение улучшает физическое состояние, возвращает ощущение комфорта и способствует полноценному восстановлению и возвращению к активной жизни.

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Мужчина рассказывает, что старается не думать о ранении, хотя в быту и во время занятий спортом пока может ощущаться определенный дискомфорт.

«Я следил за своим состоянием и ответственно подходил к нагрузкам. Меня поддерживали друзья, которые всегда были рядом и помогали, а также родители, верившие, что я смогу. У меня была собственная мотивация восстановиться и вернуться на войну».

Тем, кто получил ранение, Евгений советует не падать духом: «Раны затянутся, „боль временна — успех вечен“. Это было мое третье ранение. Какое-то время это загоняло меня в рамки, но вас не должно волновать мнение общества. Не мы должны подстраиваться под окружающих — люди должны привыкать к тому, что есть люди, перенесшие ранения».

Руководитель психологического направления организации Неопалимі Ольга Шнит дала несколько практических советов, которые помогут оказать качественную поддержку человеку, получившему ранение.

Уважение к потребностям и границам

После ранения мир может казаться опасным и враждебным; в такой момент близкий человек помогает «заземлиться», выдохнуть и вернуть ощущение контроля. Если близкий человек замыкается в себе, старайтесь предлагать знакомые и простые, но конкретные действия — например, совместное выполнение мелких рутинных дел.

Запрет на «допросы» и «нравоучения»

Не заставляйте рассказывать о том, как было получено ранение, — это может причинить боль и привести к ретравматизации еще не заживших душевных ран. Лучше избегать наставлений в духе «возьми себя в руки» или «пора жить дальше». Правильнее будет мягко, но прямо спросить, что вы можете сделать прямо сейчас.

Принятие эмоций, но не на свой счет

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Резкая реакция, холодность или злость — это не личное отношение пострадавшего к вам, а реакция на травму, истощение и боль. В такие моменты лучше просто быть рядом.

«Нет» — сравнениям, «да» — индивидуальности

Каждый человек — это уникальная личность со своим характером, привычками и предпочтениями. Избегайте любых сравнений его опыта с чужим. Реакция на травму во многом зависит от личных качеств, поэтому обязательно учитывайте прежние привычки и потребности человека. Сохранение привычного уклада жизни покажет, что, несмотря на все пережитые перемены, человек остается самим собой — таким же близким и нужным.

Нужно время

После ранения часто бывает легче открыться тем, у кого есть схожий опыт — например, боевым побратимам, — поэтому стоит с пониманием отнестись к такой потребности близкого человека. Начинайте с непродолжительных совместных занятий и постепенно расширяйте эту зону безопасности, принимая любые эмоциональные реакции, которые могут возникнуть в процессе.

Сам Евгений убежден, что восстановление зависит не только от лечения, но и от того, как общество относится к людям, получившим ранения. На вопрос о произошедших с ним переменах Евгений скромно отвечает: «Наверное, это скорее вопрос к моему окружению — оценивать себя трудно», — и откровенно делится мыслями о переменах в обществе: «Ничего нового я вам не скажу, вы и сами все это не раз слышали: нам необходимы милитаризация, мобилизация и сознательная молодежь».

Реабилитация после ранения — это не только лечение физических травм. Она также включает психологическую поддержку, адаптацию к изменениям и возвращение к повседневной жизни. Именно поэтому в рамках проекта Неопалимі пациенты могут получить комплексную бесплатную помощь.

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Фото: Предоставлено «Неопалимыми»

Неопалимі — национальная программа внешней реабилитации и лечения деформирующих травм, последствий военных ранений, ожогов и рубцов у людей, пострадавших в результате войны.

Программа доступна военнослужащим, ветеранам, лицам, освобожденным из плена, а также гражданским лицам и детям, пострадавшим в результате войны и имеющим ожоги, рубцы или деформационные повреждения кожи.

За почти четыре года существования программы лечение уже начали более 400 человек, а к проекту присоединились 33 клиники в разных регионах Украины. Неопалимі продолжают развиваться, оказывая комплексную помощь пострадавшим.

Фото: Предоставлено «Неопалимыми»

Если вам или вашим близким необходима такая помощь, достаточно заполнить регистрационную форму. После этого с вами свяжется менеджер проекта, который проконсультирует о дальнейших действиях, ответит на вопросы и поможет организовать лечение.