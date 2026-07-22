«Забрали деньги, предназначенные на авто для ВСУ»: троих мужчин подозревают в нападении на волонтера в Днепре

В Днепре трем мужчинам сообщили о подозрении в разбое. По данным следствия, они напали на местного волонтера и похитили у него деньги, которые, в частности, предназначались для покупки автомобиля для ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным правоохранителей, группа из трех мужчин узнала, что волонтер получил три тысячи долларов на приобретение транспорта для защитников. Следствие установило, что подозреваемые, предположительно, приехали к месту жительства потерпевшего, вытащили его из квартиры и избили.

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После этого, по словам правоохранителей, мужчины проникли в жилище и забрали 11 тыс. долларов США — в том числе средства на автомобиль для военных, — а также ювелирные изделия ориентировочной стоимостью 100 тыс. грн.

«Среди подозреваемых — неоднократно судимый житель Павлограда. После нападения двое мужчин потребовали от волонтера выплатить им 10 тысяч долларов США якобы в счет долга, которого на самом деле не существовало. В период с апреля по июль 2026 года они звонили потерпевшему, угрожали насилием и заявляли, что в случае отказа платить нанесут ему телесные повреждения», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

Во время передачи денег один из подозреваемых был задержан. Также правоохранители провели обыски по месту жительства мужчин и изъяли вещественные доказательства.

Трем мужчинам сообщено о подозрении в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Двоим из них дополнительно сообщено о подозрении в вымогательстве имущества в крупных размерах, сопряженном с угрозами насилием и совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).