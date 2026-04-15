Раненый десантник полтора месяца держал позиции в Донецкой области

Матвей Терзи в течение двух месяцев держал позиции в Донецкой области несмотря на то, что имел тяжелые ранения. Эвакуация защитника проходила при температуре -20 градусов.

Об этом сообщает Суспільне Вінниця.

В армию Матвей Терзи присоединился в августе 2025 года. Сначала мужчина был в подразделении беспилотных систем, а затем — в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. За несколько месяцев несения службы защитник побывал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

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Ранение Терзи получил на Кураховском направлении. В течение около полутора месяцев десантник держал позиции с собратьями, ведь ротация или эвакуация были невозможны. В течение этого времени Матвею пришлось выживать в сложных условиях. В течение двух недель он пользовался турникетами и передвигался ползком. Помощь десантнику поступала ограниченно. Постепенно его состояние ухудшалось, однако военный оставался на позициях.

Эвакуировать Матвея удалось после Нового года. Мужчину выносили с позиций на носилках в сильные морозы. Несколько групп военных были привлечены к эвакуации раненого, а всего на это ушло полтора суток.

Из-за того, что Матвей Терзи длительное время находился без надлежащей медицинской помощи и получил обморожение, у него возникли осложнения, из-за которых врачам пришлось ампутировать часть ноги, стопу и пальцы на обеих руках защитника. Защитник уже пережил 18 операций. Его лечение происходит постепенно. Немецкий пластический хирург Андреас Шмидт предложил варианты восстановления функций рук.

Фото: Суспільне Вінниця

«Он говорит, что остались только ладони, и предлагает сформировать большой палец, чтобы восстановить хватательную функцию — чтобы человек мог что-то держать. Такой опыт уже есть: пациенты после подобных операций могут, в частности, уверенно пользоваться ложкой», — сказал сосудистый хирург Александр Отт.

Родные Матвея Терзи находятся на временно оккупированных территориях, поэтому во время лечения рядом с военным только врачи и медицинский персонал.

«Я из Запорожской области, из Мелитопольского района. Мои родные сейчас находятся в оккупации. Сам я с 2013 года живу в Киеве. Даже приятно, но в то же время немного неловко, что чужие люди приносят еду и помогают. Хочется уже домашнего — очень соскучился», — сказал защитник.

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Фото: Суспільне Вінниця

Десантник продолжает лечиться. Также его ждет реабилитация и протезирование. По словам медиков, состояние Матвея сложное, однако шансы на возвращение к самостоятельной жизни есть. Сам защитник сказал, что для него самое главное то, что он жив. Он будет учиться жить дальше и быть независимым.