В результате ракетного удара РФ по Киевской области погибла юрист Екатерина Шалупня

Юрист Екатерина Шалупня погибла в результате ракетного удара РФ по полигону в Киевской области (Фото: facebook.com/uaror)

24 июля в результате ракетного удара РФ по полигону в Киевской области, где проходила выставка оборонной продукции, погибла начальница юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня.

Трагическую новость сообщила народный депутат Мария Мезенцева. Коллеги из Украинской ассоциации районных и областных советов также почтили память Екатерины Шалупни.

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«Екатерина Шалупня была частью команды УАРОР, начальницей юридического отдела Секретариата Украинской ассоциации районных и областных советов и членом широкой региональной команды Харьковщины. Очень эффективная, ответственная и патриотическая молодая леди, которую я лично знала по работе в Харькове в команде Зе Женщины и в направлении международной политики. Это невосполнимая потеря — и для семьи, и для всей нашей команды, и для дела, которому Екатерина посвящала себя каждый день. В память о Екатерине и всех погибших и раненых, справедливости ради мы вместе с коллегами направляем депутатское обращение об установлении личностей всех виновных и предотвращении таких трагедий в будущем. Виновные должны понести ответственность», — написала Мезенцева.

В результате ракетного удара РФ по полигону в Киевской области погибла юрист Екатерина Шалупня / Фото: facebook.com/maria.mezentseva

Церемония прощания с Екатериной состоится в понедельник, 27 июля, в 11.00 во Владимирском кафедральном соборе в Киеве. Похоронят юристку в Чернигове.

Напомним, утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.