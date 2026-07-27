В результате ракетного удара РФ по Киевской области 24 июля погиб 18-летний студент

27 июля, 12:32
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18-летний Дмитрий Скобель погиб в результате атаки РФ 24 июля (Фото: Facebook Киевский профессиональный колледж электронных приборов)

18-летний Дмитрий Скобель погиб в результате атаки РФ 24 июля (Фото: Facebook Киевский профессиональный колледж электронных приборов)

24 июля Россия нанесла ракетный удар по территории Киевской области, где проходила выставка продукции оборонного назначения. В результате погиб 18-летний студент Дмитрий Скобель.

Об этом сообщили в Киевском профессиональном колледже электронных приборов, где на четвертом курсе учился юноша.

«Нелюди отняли юность, мечты и жизнь, которая только начинала расцветать. Это невосполнимое горе для нашего сообщества, с которым теперь придется учиться жить дальше», — отметили представители колледжа.

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Facebook Киевский профессиональный колледж электронных приборов
Фото: Facebook Киевский профессиональный колледж электронных приборов

Сообщается, что 27 июля родные и друзья проводят в последний путь 18-летнего Дмитрия. Церемония прощания начнется в 13:00 в церкви у входа на Берковецкое кладбище (ул. Стеценко, 14).

Удар России по выставке оружия в Киевской области — что известно

Напомним, 24 июля Россия атаковала Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. 27 июля стало известно о смерти еще одного человека, за жизнь которого медики боролись в течение нескольких дней.

Известно, что среди погибших — начальник юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня и руководитель Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентина Савицкая.

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Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что выставка продукции оборонного назначения, среди посетителей которой были представители оборонной промышленности, проводилась на территории спортивного комплекса, а не на полигоне. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Выставка Киевская область Студент ракетная атака погибшие на войне

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