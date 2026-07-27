В результате ракетного удара РФ по Киевской области 24 июля погиб 18-летний студент

24 июля Россия нанесла ракетный удар по территории Киевской области , где проходила выставка продукции оборонного назначения. В результате погиб 18-летний студент Дмитрий Скобель.

Об этом сообщили в Киевском профессиональном колледже электронных приборов, где на четвертом курсе учился юноша.

«Нелюди отняли юность, мечты и жизнь, которая только начинала расцветать. Это невосполнимое горе для нашего сообщества, с которым теперь придется учиться жить дальше», — отметили представители колледжа.

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Фото: Facebook Киевский профессиональный колледж электронных приборов

Сообщается, что 27 июля родные и друзья проводят в последний путь 18-летнего Дмитрия. Церемония прощания начнется в 13:00 в церкви у входа на Берковецкое кладбище (ул. Стеценко, 14).

Удар России по выставке оружия в Киевской области — что известно

Напомним, 24 июля Россия атаковала Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. 27 июля стало известно о смерти еще одного человека, за жизнь которого медики боролись в течение нескольких дней.

Известно, что среди погибших — начальник юридического отдела Секретариата УАРОР Екатерина Шалупня и руководитель Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Валентина Савицкая.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что выставка продукции оборонного назначения, среди посетителей которой были представители оборонной промышленности, проводилась на территории спортивного комплекса, а не на полигоне. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.