Мать держит за руку 6-летнего сына, которого достали из-под завалов во Львове — фото дня
Спасатели достали 6-летнего мальчика и его отца из-под завалов во Львове (Фото: REUTERS/Roman Baluk)
В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности по Львову, выпустив по нему 22 ракеты. В результате были повреждены несколько многоэтажных домов.
Значительные разрушения получили жилые дома на улицах Патона и Выговского. На каждом из объектов спасатели разбирают завалы и ищут людей под обломками. Утром 30 июля удалось спасти 6-летнего мальчика, оказавшегося под завалами вместе с отцом. Фотографии этого момента опубликовали фотожурналисты Reuters.
Бабушка ребенка Ольга рассказала Радио Свобода, что семья ее дочери обычно всегда спускается в укрытие, расположенное в школе неподалеку, однако в ночь на 30 июля они не успели этого сделать.
По словам женщины, после объявления воздушной тревоги ее дочь направилась в комнату к внуку, но не успела дойти и осталась на кухне, когда произошел взрыв. Мать мальчика и ее сестра смогли выбраться самостоятельно, а ее сын и муж оказались заблокированы.
Радіо Свобода также поделилось кадрами, на которых видно, как мальчика и его отца выносят из разрушенного дома во Львове.
На данный момент известно о по меньшей мере 34 пострадавших и одном погибшем во Львове. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться под ними.