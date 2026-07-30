В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине , в частности по Львову, выпустив по нему 22 ракеты. В результате были повреждены несколько многоэтажных домов.

Значительные разрушения получили жилые дома на улицах Патона и Выговского. На каждом из объектов спасатели разбирают завалы и ищут людей под обломками. Утром 30 июля удалось спасти 6-летнего мальчика, оказавшегося под завалами вместе с отцом. Фотографии этого момента опубликовали фотожурналисты Reuters.

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Фото: REUTERS/Roman Baluk

Бабушка ребенка Ольга рассказала Радио Свобода, что семья ее дочери обычно всегда спускается в укрытие, расположенное в школе неподалеку, однако в ночь на 30 июля они не успели этого сделать.

По словам женщины, после объявления воздушной тревоги ее дочь направилась в комнату к внуку, но не успела дойти и осталась на кухне, когда произошел взрыв. Мать мальчика и ее сестра смогли выбраться самостоятельно, а ее сын и муж оказались заблокированы.

Радіо Свобода также поделилось кадрами, на которых видно, как мальчика и его отца выносят из разрушенного дома во Львове.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

На данный момент известно о по меньшей мере 34 пострадавших и одном погибшем во Львове. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться под ними.