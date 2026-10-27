«Читали с заботой о нас». Министр культуры Татьяна Бережная поделилась впечатлениями от Радиодиктанта национального единства

Во вторник, 27 октября, в Украине состоялся 27-й Радиодиктант национального единства . Среди тех, кто писал диктант, была министр культуры и вице-премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

В комментарии NV Татьяна Бережная призналась, что уже много лет подряд пишет Радиодиктант национального единства — в том числе дважды уже в должности министра культуры. Чиновница уважает эту традицию, а в этом году ей очень понравились текст Артура Дроня и то, как его читали Артур Пройдаков и Даша Астафьева.

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«Конечно, мне очень понравилось. Ведь сам текст — авторства Артура Дроня — был прекрасным. Ведущие читали замечательно; чувствовалось, с какой заботой они относились к нам, пишущим. Паузы, акценты — всё было очень хорошо. Понравилась и здешняя атмосфера. И, конечно, очень трогательно видеть, что диктант пишут по всему миру, где бы люди ни находились: и наши военные, и студенты в укрытиях. Это символ единения, огромное культурное событие», — сказала Бережная.

Она отметила, что в истории Радиодиктанта были времена, когда власть скептически относилась к традиции его написания, но сейчас чувствуется, как написание диктанта всех объединяет.

«Премьер пишет диктант, вся моя команда в Министерстве культуры пишет диктант, моя мама-учительница и мама моего мужа присылают фотографии того, как они пишут диктант. Это фантастика», — поделилась она.

И призналась, что очень уважает традицию написания радиодиктанта.

«Я уже писала диктанты. В прошлом году — уже в должности министра культуры, в предыдущие годы — будучи заместителем министра экономики, а до этого писала как юрист, как студентка, как школьница. Это у меня давняя практика. Я уважаю эту традицию», — добавила министр культуры.

Текст радиодиктанта назывался «Письмо, которое не заканчивается», а его автором стал писатель, поэт и ветеран войны Артур Дронь. В прямом эфире текст зачитали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественный деятель Даша Астафьева.

Рекордсменка по написанию Радиодиктанта национального единства, львовянка Кристина Гоянюк, отметила мастерство чтецов при диктовке текста, а актриса Наталья Сумская считает, что в тексте были слишком короткие предложения.

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Текст Радиодиктанта национального единства для самопроверки опубликуют 29 октября.