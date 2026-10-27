«Такие теплые и красивые слова». Рекордсменка по написанию Радиодиктанта Гоянюк оценила текст этого года от Артура Дроня

Рекордсменка по написанию Радиодиктанта национального единства Кристина Гоянюк оценила текст этого года, написанный Артуром Дронем. В прошлом году она раскритиковала текст Евгении Кузнецовой Треба жити! . Её высказывания стали вирусными в Сети.

Об этом сообщает Суспільне Львів.

В этом году Кристина Гоянюк писала диктант в реабилитационном центре Superhumans во Львове. По словам женщины, текст в этот раз был средней сложности и хорошо продиктован.

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«Не хочу произносить скверные слова, но я думала, что будет хуже. Однако текст был удачно продиктован», — говорит она.

Гоянюк начала готовиться к диктанту ещё в сентябре. Вернувшись домой, она планирует ещё раз его проверить. Женщина добавляет, что ей очень понравился текст Артура Дроня.

«Очень хороший текст. Спасибо автору за такие теплые и красивые слова, которые он вложил в этот радиодиктант. Очень много разных знаков препинания. Есть и двоеточия, и восклицательные знаки, и вопросительные. Да, средней сложности», — поделилась Кристина Гоянюк.

В прошлом году она раскритиковала текст Евгении Кузнецовой Треба жити!, а также то, как диктовала Наталья Сумская.

«Знаете, я даже боюсь что-либо говорить, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет это первый диктант, который просто сбил меня с ног. Плохо прочитан — да и сам текст дурацкий», — сказала тогда Гоянюк. Эти слова стали вирусными в Сети.

В этом году текст Артура Дроня называется Лист, який не закінчується. Его диктовали учитель украинского языка и литературы киевской школы MriyDiy, обладатель звания Лучший учитель Украины 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков, а также общественный деятель, волонтер и основательница книжного приложения UnderBooks, популяризирующего украинскую литературу, Даша Астафьева.