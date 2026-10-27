Украинцы уже написали Радиодиктант национального единства: его текст создал ветеран и писатель Артур Дронь, а зачитали — Артур Пройдаков и Даша Астафьева. В Сети традиционно активно обсуждают особенности диктанта этого года.

Во вторник, 27 октября, Украина отмечает День украинской письменности и языка. По традиции в этот день украинцы приняли участие в Радиодиктанте национального единства. Сразу же после диктанта социальные сети взорвались реакциями на текст этого года, его чтение и участников.

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Сеть особенно позабавил момент после диктанта. Волонтер и общественный деятель Даша Астафьева, столкнувшаяся с хейтом из-за своего участия в Радиодиктанте еще до его проведения, бросила ручку и заявила: «Хочу сказать всем своим хейтерам: встал и вышел».

Отметим, что именно эти слова Даша повторяла в песне Учителька, которую более 10 лет назад исполнила вместе с группой Курган & Агрегат.

Гнев и критика в адрес Даши Астафьевой в Сети сменились комплиментами. Суспільному советуют приглашать ее читать Радиодиктант на постоянной основе. Пользователи отмечают паузы и четкую дикцию знаменитости. Не оставляют без внимания и учителя украинского языка и литературы Артура Пройдакова, отмечая, что он прекрасно справился с задачей.

«Пани Даша и Артур читали очень хорошо — как учительница на контрольной: со всеми ударениями и нюансами, именно так, как нужно», «Учительница моя! Учительница моя! Даша Астафьева — легенда! Артур Пройдаков — краш! Артур Дронь — гений!», «Не знаю, почему так хейтили Дашу; пока я писала, то вспоминала свою учительницу украинского языка — Наталию Федоровну, которая каждый раз диктовала так, словно ее главная цель в жизни — чтобы мы написали все без ошибок!» — пишут украинцы в соцсетях.

Люди пишут, что текст Артура Дроня под названием Письмо, которое никогда не заканчивается особенно их тронул. Его уже разбирают на цитаты.

Пользователей сети также рассмешили звездные участники Радиодиктанта. Так, люди шутят по поводу забавного поведения шеф-повара Евгения Клопотенко, который, словно прилежный ученик, выпрямился за партой, как только на него навели камеру. Кроме того, улыбку у людей вызвали певец Эль Кравчук и комик и исполнитель Иван Люленов, сидевшие за одной партой.

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Что касается слов из текста, вызвавших у украинцев бурную реакцию, то это — «різьбяр» и «розслонити». Отдельный вопрос в Сети вызывает то, кто и как написал слово «ЗСУшний».

Не обошли вниманием и рекордсменку по написанию радиодиктантов Кристину Гоянюк. Всем стало интересно, что она скажет в этом году о тексте и чтецах диктанта.

Также в шутку предложили посадить её за одну парту с Наталией Сумской, которую она в прошлом году подвергла резкой критике.

Как известные люди реагируют на Радиодиктант 2026

Бывший министр культуры и актёр Евгений Нищук назвал написание диктанта национального единства доброй традицией.

«Любить крепко! Приходя в себя после сегодняшней тяжелой ночи, когда РФ снова жестоко обстреливала Киев баллистическими ракетами, призванными уничтожить не только нас самих, но и нашу культуру, язык, идентичность, — утром мы, словно фениксы, вместе говорим о любви», — написал он.

Украинская поэтесса Татьяна Власова с иронией отметила, что с удовольствием почитала бы комментарии тех, кто так переживал, что Даша Астафьева испортит им диктант, ведь она — не учительница.

Писательница Екатерина Егорушкина написала, что вернулась в Украину лишь в три часа ночи, а утром села писать радиодиктант. По её словам, сделала она это впервые в жизни.

«Текст Артура Дроня — трогательный, прочитали его замечательно. А то, что у Даши красивое тело и она снялась для Playboy, совершенно не противоречит ни глубине её личности, ни её профессионализму. Думаю, пора отказываться от советского отношения к наготе как к чему-то, что должно вызывать стыд», — подчеркнула она.

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Журналистка Лена Чиченина похвалила Дашу Астафьеву за удачное прочтение диктанта и пошутила, что даже священники внимательно слушали ее и записывали.

Отметим, что актер Виталий Ажнов тоже присоединился к написанию диктанта и назвал текст трогательным, телеведущий Константин Грубич заметил, что всегда не согласен со своими ошибками, а вот у Натальи Сумской к тексту Артура Дроня возникли вопросы.