«Так бывает всегда». Артур Дронь поделился трогательным моментом с Радиодиктанта и поблагодарил за теплые отзывы о тексте

Писатель и ветеран Артур Дронь, автор текста Радиодиктанта этого года, рассказал, что и сам принял в нем участие. Он также поделился трогательным моментом, свидетелем которого стал.

Артур Дронь поблагодарил участников Радиодиктанта национального единства за теплые слова, которые они пишут о его тексте на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем, кто писал сегодня это письмо и верит во встречу. Будем верить твердо. Видел сегодня сторис девушки, которая после фраз «Я люблю тебя. Так будет всегда» дописала: «Папа». Именно об этом и радиодиктант. Не об экзамене, идеальном знании правил, спорах или чем-то подобном. А об ощущении единения. И с теми, кто пишет рядом, и с теми, кто далеко, но кому всегда можно сказать самые важные слова, какие только существуют в языке: «Я люблю тебя», — отметил он.

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Писатель также поблагодарил за все теплые слова, которые ему написали участники Радиодиктанта.

«Спасибо за теплые отзывы о тексте и все ваши фото процесса написания! Я тоже писал, но если заранее опубликую фото своего листа, Суспільне будет не в восторге. Вместо этого выложу фото, где подписываю книги читателям. А слова на худи — из Сковороды: «Все проходит, но Любовь после всего остается. Так бывает всегда», — добавил он.

Артур Дронь также напомнил, что в этом году Всеукраинский радиодиктант присоединился к сбору Дронопад для фонда Вернись живым.

Напомним, что 27 октября, в День украинской письменности и языка, в Украине традиционно провели Радиодиктант национального единства. Текст Артура Дроня Письмо, которое не заканчивается тронул многих участников. Его зачитали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, а также волонтер и общественный деятель Даша Астафьева.