Уже в конце октября. Что нужно знать о Радиодиктанте национального единства 2025

В День украинской письменности и языка состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. NV рассказывает, о событии, нынешнюю дату проведения и возможность приобщиться к диктанту.

Всеукраинский радиодиктант национального единства стал ежегодной традицией для многих украинцев. Люди пишут самостоятельно, или объединяются коллективом и пишут вместе с друзьями, коллегами, собратьями и сестрами.

Когда начало радиодиктанта 2025 и где смотреть

В этом году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в 25-й раз. В День украинской письменности и языка, который празднуют в понедельник, 27 октября все желающие смогут присоединиться к событию. Начнется радиодиктант в 11:00, а послушать его можно будет на нескольких платформах:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспільне Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Общественного;

а также в приложениях suspilne.radio и Дія.

Кто написал и зачитает радиодиктант в 2025 году

Автором текста 25-го Всеукраинского радиодиктанта национального единства станет украинская писательница Евгения Кузнецова, которая является автором романов Спитайте Мієчку, Драбина, Вівці цілі, а также нон-фикшена о языковой реальности в СССР Мова-меч. Як говорила Радянська імперія. В 2023 году роман Драбина Кузнецовой стал Книгой года BBC, а в 2025 году вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus.

«Текста еще нет. Текст в процессе рождения. Текст появляется за несколько дней до самого события. Со всеми изменениями, уточнениями», — отметила 10 октября в комментарии Общественному координатор радиодиктанта и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.

Голосом события станет украинская актриса театра и кино, Народная Артистка Украины с 2000 года, телеведущая, Лауреат Шевченковской премии 2008 года и Национальной кинопремии Золотая юла Наталья Сумская.

Кто может присоединиться к диктанту

Приобщиться к написанию Всеукраинского радиодиктанта национального единства сможет любой желающий как в Украине, так и за рубежом в разных странах мира. Одна из главных идей события — объединить украинцев. Во времена полномасштабного вторжения, когда украинцы выехали за пределы государства, чтобы спасаться от российской агрессии, написание диктанта в одно время может добавить ощущение единения.

«Часто люди говорят, что для них участие в Радиодиктанте — это способ показать, что они уважают, поддерживают украинский язык. Это особенно ценно, потому что Радиодиктант — это уже не просто медиапроект, он перерос в масштабный флешмоб», — отметила Юлия Шелудько.

Как и куда отправить диктант на проверку

Участники радиодиктанта смогут самостоятельно проверить свой текст после того, как на сайтах Украинского Радио и Суспільне Культура обнародуют текст диктанта. Однако также традиционно все желающие могут отправить написанный диктант на проверку его организаторам. Для этого текст можно отправить онлайн или оффлайн. Сделать это необходимо до обнародования текста диктанта.

Чтобы отправить работу онлайн, текст надо сфотографировать или отсканировать и в формате jpg, png, jpeg, tiff, pdf отправить на электронный адрес rd@suspilne.media. Бумажное же письмо можно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001.

Когда объявят результаты диктанта

Результаты радиодиктанта объявят после того, как комиссия обработает и проверит все полученные письма. Точная дата будет объявлена позже. Например, в прошлом году радиодиктант проводили 25 октября, а результаты стали известны 4 декабря.

Как прошел радиодиктант 2024 года

В прошлом году текст Магия голоса для события написала украинская писательница Оксана Забужко. Она посвятила свою работу 100-летию Украинского радио. Голосом Всеукраинского радиодиктанта национального единства стал поэт и военный Павел Вышебаба.

В прошлом году всего на проверку поступило более 10 тысяч работ из 30 стран мира. Большинство текстов прислали онлайн, однако были и бумажные варианты.

Суспільне Культура сообщало, что самому старшему участнику события было 99 лет, а самым молодым — по семь лет.

По результатам проверки оказалось, что среди работ, которые отправили организаторам, только в одной не было ни одной ошибки. Автором работы стала Кристина Гоянюк из Львова, которая не пропускала ни одного радиодиктанта национального единства и много раз побеждала на событии.