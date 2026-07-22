Когда самые близкие отдалились: как война влияет на отношения с партнерами, детьми и друзьями

Психолог рассказала, как улучшить отношения с людьми во время войны (Фото: Unsplash Eric Ward)

Одним из самых болезненных запросов, с которыми женщины обращаются в Центр ментального восстановления Незламна от Фонда Маша, являются трудности в отношениях.

Война изменила не только внешние обстоятельства, но и то, как люди взаимодействуют друг с другом. Об этих изменениях рассказывает методист Центра ментального восстановления Незламна Елена Запольская.

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Елена Запольская Методист Центра ментального восстановления Незламна

Отношения с партнером: когда двое переживают одну войну по-разному

Даже если пара проходит через одни и те же события, каждый проживает их по-своему. Один стремится больше говорить о пережитом, другой замыкается в себе. Один нуждается в поддержке, другой настолько истощен, что у него нет ресурса ее оказывать.

К этому добавляются длительные разлуки из-за службы в Вооруженных силах Украины, эвакуации или работы в разных городах и странах. Меняются роли в семье, возрастает ответственность женщины за детей, быт и финансовые вопросы. После воссоединения партнеры нередко обнаруживают, что оба стали другими людьми, и им приходится заново учиться быть вместе.

Иногда женщины говорят об утрате эмоциональной близости, трудностях с доверием, непонимании или конфликтах, возникающих буквально «на ровном месте». На самом деле за этими ссорами часто стоят накопившееся истощение, непрожитое горе и постоянная жизнь в режиме выживания.

Отношения с детьми: когда хочется быть терпеливой, но не хватает сил

Многие матери приходят в Центр с чувством вины. Они замечают, что стали чаще срываться, меньше играть с детьми, быстрее уставать от шума или детских эмоций. При этом сами дети тоже переживают последствия войны: могут становиться тревожными, плаксивыми, агрессивными или, наоборот, замкнутыми. Их поведение часто служит способом сообщить взрослым о собственном страхе.

Когда и мама, и ребенок эмоционально истощены, поддерживать теплый контакт становится гораздо сложнее. Психологическая помощь позволяет женщине не только восстановить собственный ресурс, но и лучше понять потребности ребенка, научиться реагировать не из чувства усталости или бессилия, а с заботой и осознанностью.

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Отношения с родными: разный опыт — разные взгляды

Война разделила семьи не только географически, но и эмоционально. Кто-то остался дома, кто-то был вынужден эвакуироваться, кто-то служит, а кто-то пережил оккупацию.

Из-за разного жизненного опыта близким людям бывает трудно понять друг друга. Женщины, которые к нам обращаются, рассказывают об обидах, непонимании, конфликтах из-за решений, принятых во время войны, или о чувстве, что их переживания никто не замечает и не признает.

Иногда возникает еще одна трудность — необходимость постоянно быть «сильной». Многие женщины не позволяют себе плакать или говорить о собственной боли, чтобы не расстраивать пожилых родителей или детей. В результате они остаются наедине со своими эмоциями.

Отношения с друзьями и окружающими: ощущение, что тебя больше никто не понимает

После пережитых утрат многие женщины замечают, что их круг общения изменился. Кто-то перестал поддерживать связь, с кем-то исчезли общие темы, а заводить новые знакомства очень сложно.

Часто возникает чувство отчужденности: кажется, что другие не могут понять твой опыт. Из-за этого женщины избегают встреч, замыкаются в себе или перестают просить о помощи, даже когда очень в ней нуждаются.

Длительная жизнь в условиях опасности также влияет на способность доверять людям. Психика начинает воспринимать мир как потенциально угрожающий, поэтому открываться, знакомиться или строить новые близкие отношения становится значительно труднее.

Восстановление отношений начинается с восстановления себя

Трудности в отношениях не всегда означают, что любовь или близость исчезли. Часто это следствие длительного стресса, травматического опыта и эмоционального истощения.

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В процессе психологической работы женщины учатся лучше понимать свои эмоции и потребности, говорить о них без страха и чувства вины, устанавливать здоровые границы, слышать других и постепенно возвращать доверие — к себе, к близким и к миру. Ведь крепкие отношения рождаются не там, где нет трудностей, а там, где есть возможность проживать их вместе.

Деятельность Центра ментального восстановления Незламна от Фонда Маша поддерживается структурой ООН Женщины в Украине и финансируется Женским фондом мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF). WPHF — это гибкий и оперативный инструмент финансирования, поддерживающий качественные инициативы, направленные на расширение возможностей местных женщин в сфере предотвращения конфликтов, реагирования на кризисы и чрезвычайные ситуации, а также использования ключевых возможностей для миростроительства.