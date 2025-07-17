Руководитель психологической службы Азова рассказывает о том, как выстраивать взаимодействие между военными и гражданскими, с какими запросами чаще всего обращаются бойцы и может ли психика адаптироваться к условиям войны.

Александр Форбс Гусаров, — офицер бригады Азов, руководитель службы психологического сопровождения боевой деятельности. В прошлом — IT-директор Forbes Украина.

В интервью NV Форбс рассказывает о том, как общество должно выстроить диалог с военными и ветеранами, в чем особенность работы психологов на войне и как помогают в восстановлении бойцов VR-технологии и медитации.

Реклама

— Недавно было представлено методическое пособие Мова єдності: діалоги порозуміння. О чем эта книга, кто ее целевая аудитория?

— В стране, где одиннадцатый год идет война, нельзя делить людей по условным шаблонам: тыловые, гражданские, военные, которые держат фронт. У нас так сложилось, что каждый гражданский может стать военным — большинство наших ребят, которые воюют непосредственно на линии фронта, не являются кадровыми военными.

Мы назвали наше пособие Язык единства, диалоги понимания, потому что только вместе сможем победить. Каждый победу видит по-своему, но окончания войны и продолжения мирной жизни достичь возможно только вместе. Поэтому наше пособие нацелено и на военных, и на гражданских.

Он есть в открытом доступе. Мы делали его максимально простым и понятным — только прямые указания и советы, как для гражданских, которые ждут своих братьев, сестер, мужей, детей с войны, так и для военных, которые возвращаются в гражданскую жизнь, потому что эта интеграция довольно сложная. Так же когда человек возвращается в отпуск, бывает сложно переключиться, ведь на боевых ты — в постоянном страхе смерти, всегда собранный, в стрессе.

Есть такое понятие как декомпрессия — снятие внутреннего напряжения. Например, если взять вьетнамскую войну, американцы возвращались с боевых неделю: сначала летели в Европу, где у них было время на декомпрессию. Они интегрировались в гражданскую жизнь, потихоньку понимали, где находятся, что опасность уже проходит и потом уже возвращались домой. У нас этот путь занимает 6−7 часов: садишься в поезд в Краматорске, а через 7 часов ты уже в условно мирном Киеве. В нашем пособии мы даем советы о том, как переключиться в такие моменты. Так же и есть советы, как переключиться из гражданской жизни в военную.

Фото: NV

Мы рассказываем о физиологии психологического стресса, о панике, депрессивных расстройствах, как вывести человека, который впал в ступор, что такое посттравматический синдром. Обязательно и о посттравматическом росте также, потому что у нас все слышали, в основном, только о ПТСР, и думают, что все военные имеют ПТСР и поэтому опасны. А на самом деле ПТСР может быть у любого, даже у ребенка. Человек не может проработать психологическую травму и постоянно в нее возвращается.

Я когда-то в отпуске встретил ребят — не из нашего подразделения, но было видно, что это военные. Они вели себя неадекватно. Люди сидели на берегу Днепра, отдыхали, ребята же подбегали к столикам, переворачивали их, бросались на гражданских. Я понял, что что-то не так, подошел к ребятам, попытался поговорить. Сначала они отреагировали с агрессией, а когда объяснил, кто я, откуда, чем занимаюсь, уже были объятия, слезы. Им действительно было сложно — их триггерила мирная жизнь, эти спокойные люди, которые с детьми отдыхают, выпивают, пока сами они теряли здоровье и побратимов на войне. Я напомнил ему: друг, это твой выбор был пойти защищать свою страну, ее жителей. Именно для этого ты и пошел на войну, чтобы они могли здесь свободно жить жизнь. Это немного стабилизировало их.

В подобных ситуациях важно объяснять, что любые переживания — это нормально, как и агрессия. Если ты агрессируешь, нужно понять почему, отрефлексировать, и эту энергию перевести в другое русло.

На одной из презентаций для меня было шоком, когда девушка спросила моего совета по буллингу детей в школе. Она рассказала, что одни дети, родители которых уклоняются от армии, буллят других, чьи родители воюют. Об этом нужно говорить, с этим нужно работать. Делать вид, что ничего не происходит, также не выход.

— А если в ответ на такое напоминание военный ответит, что это был не его выбор — идти в армию?

— С теми, кто не хотел воевать, но попал в армию, нужно проводить просветительскую работу, объяснять историю войны. В Азове есть служба хорунжих. Это идейные лидеры — люди, которые хорошо знают историю, религию, они читают лекции.

К сожалению, в Украине хорошо работают вражеские нарративы и ИПСО, в результате чего люди начинают направлять свою агрессию на государство, на военных, на окружение. Хотя на самом деле нужно напомнить им, что пришлось идти защищать свое государство из-за того, что Россия пришла сюда с войной. Когда к тебе в дом влезает бандит и начинает хватать за руки твою жену, нападает на маму, ты же не скажешь, мол, я лучше к соседям пойду, убегу в другую страну, пока вы здесь все закончите, а потом вернусь. Любой мужчина в этой ситуации будет знать, что делать. С государством — точно такая же история. Кто-то рассказывает, будто «не рожден для войны». Но родную страну, как и родную мать, не выбирают. Ты рожден здесь, это земля твоих предков, и обязанность каждого сознательного мужчины — взять в руки оружие и защищать свою страну.

Если мы посмотрим на опыт наших коллег, например, на Израиль, там статус военного — это уважение. Если не служил в армии, ты — не гражданин. У нас, если вспомним первый год войны полномасштабной, это было тотальное уважение к военным. Люди консолидировались. Но мой командир говорит, что украинцы — как солома: очень быстро загораются, ярко горят, но быстро перегорают.

Фото: NV

Человеческая психика не может постоянно находиться в стрессе, люди — ломаются. Для кого-то единственный выход не сломаться — просто игнорировать войну, сделать вид, что ее нет, и это — защитная реакция психики. Во время стресса люди обычно прибегают к таким реакциям как: бей, замри или убегай. Поэтому здесь речь идет именно о реакции «замри»: «я в домике», меня нет, а психика начинает отсекать реальность. На самом деле, мы живем в ужасной атмосфере. Даже гражданский человек, который войны настоящей не видел, но видел шахеды, взрывы, мертвые люди по телевизору каждый день, травмированные дети, ампутированные конечности… Для психики это очень трудно вынести.

— Назовите наименее очевидные для большинства гражданских, но распространенные вопросы, с которыми обращаются к психологам украинские военные и ветераны?

— Пожалуй, это работа с потерей побратимов, комплекс выжившего. Специфика работы военного психолога — нам надо крайне осторожно заниматься психокоррекцией, проводить терапевтические сессии, ведь вообще это рекомендуется делать в безопасной среде. Наш кабинет находился в Дружковке, сейчас — в Краматорске, а это 18 км от фронта. Насколько это безопасное место — вопрос. Но наша задача — все же человека стабилизировать и вернуть к выполнению боевых задач.

Крайние случаи — это реабилитация, когда военного снимают с боевых позиций и отправляют в реабилитационный центр или в санаторий. Или — госпитализация, если история превращается в клиническую.

Если говорить о ветеранах, то здесь речь идет о таких запросах как потеря себя, личности — особенно если речь идет о тех, кто был три года без ротаций. В нашем подразделении хотя бы дают отпуска, а я знаю истории, где ребята вообще без них. Когда человек после такого возвращается в гражданскую жизнь, ему сложно перестроиться, он теряет себя. Часто бывает, что за два-три дня в отпуске военный высыпается, а потом хочет обратно, к побратимам.

Также надо понимать, что не у всех военных будет ПТСР — это очень индивидуальная история. С другой стороны, следует вспомнить о посттравматическом росте, когда человек, который прорабатывает ПТСР — а он не лечится, это можно только проработать и прожить, приобретает новые смыслы. Например, ко мне приходит паренек, который имеет две высокие ампутации, он передвигается на колесном кресле. Но он — счастливее, чем большинство моих знакомых, которые физически целы, потому что ценит каждый момент жизни. У него произошла полная переоценка ценностей, и он наслаждается тем, что проснулся утром.

Конечно, другие могут после первого прилета сломаться, впасть в депрессию или в тревожное состояние. Но существует, скажем так, профилактика ПТСР: это всегда позитивное мышление, которое помогает не потерять себя. С такими запросами к нам приходят в частности ветераны, которые не могут найти себя в гражданской жизни.

Здесь самое важное — это поддержка окружения, близких, которые, в свою очередь, часто не понимают, как с человеком общаться. Война меняет людей. Военный никогда не вернется таким же, каким ушел. Часто у людей, которые возвращаются, полностью меняется круг общения.

Близким мы объясняем: с военными, ветеранами важно говорить, спрашивать, объяснять, что поддержка — рядом, не отстраняться. Не знаешь, как сказать, что, так и скажи: чем я тебе могу помочь? Как тебя поддержать? Возможно, нужно помолчать, отрефлексировать, но — не закрываться. Когда есть живое общение, человек переключается, перестает снова и снова возвращаться к военным событиям.

— В медиа видим много историй о поддержке со стороны близких: как военных из плена ждут семьи, как жены помогают ветеранам с тяжелыми ранениями в реабилитации и тому подобное. Насколько распространены противоположные истории, когда война влияет на отношения в семьях негативно по тем или иным причинам?

— На самом деле, семьи «рассыпаются», особенно когда люди разъезжаются. У меня так произошло: я развелся с женой, потому что у нас с ними отличается восприятие. Хоть они и пытаются меня поддерживать, приезжают сюда, при этом не понимают этих реалий вообще.

Надо, чтобы у обеих сторон было желание с этим работать. Если нет запроса на помощь, ты никогда никому не поможешь. Люди должны быть готовы вместе что-то менять — жена, которая в мирной жизни живет, или муж в военной. Без поиска взаимопонимания, диалогов ничего не изменится. Отпуск дают дважды в год, и на третий, четвертый такой год происходят тектонические изменения в мировосприятии. Ты привык жить с войной, привык жить в стрессе. А твоя семья один раз приехала, услышала обстрелы — ой, все, больше мы сюда не приедем.

Нужно понять следующее: такая проблема — не только ваша индивидуальная, и это не о том, что кто-то хороший, а кто-то — плохой. Это потому, что таковы реалии жизни, и с ними надо учиться жить, искать пути двигаться вместе дальше.

— В своем инстаграме в заметке о презентации этого пособия вы написали следующее: «Ветерано-ориентированная страна — это не пафос, это стратегия. Ветераны не должны „вписываться“ в мирную жизнь. Это мы должны изменить ее так, чтобы им было в ней место. Чтобы вывеска „герой“ не закрывала запрос „человек“. Чтобы вместо жалости было достоинство». Достойное отношение к ветеранам должно формироваться на разных уровнях: и в обществе как таковом в целом, среди «рядовых граждан», и на уровне предоставления государственных услуг, социальных сервисов, на уровне адаптации городских пространств, инфраструктуры, бизнесов. Как бы вы оценили эту работу сейчас?

— По сравнению, условно, с 2014 годом сделано много. Но если посмотреть на это глобально — мы не готовы к окончанию войны, к возвращению миллиона парней и девушек. У нас нет такого количества рабочих мест.

Все эти люди пережили определенный травматический опыт. Даже если условно только 30% находится военных непосредственно в зоне боевых действий, все остальные — это обслуживающий персонал, тыловые должности, штабные, медики, реабилитация, восстановление, финансы. Но все равно эти люди часто как никто знают, что такое вторичная травма. Нам нужно не работать с военными и готовить их к возвращению в гражданскую жизнь, а наоборот: гражданские должны понять, что будет по-другому.

Фото: NV

Мне больно, когда я возвращаюсь в Киев в форме, захожу в какое-то заведение и слышу, как начинают стихать разговоры вокруг, а уклонисты начинают вылезать через окна. Я их не осуждаю, потому что у них сформировались определенные стереотипы. Им кажется, что ты — опасный человек, потому что ты — в форме. Нужно понимать, что не все военные идеальны. Если человек до того, как надеть форму, был мудаком, то эта форма ничего не изменит. К тому же, можно видеть ситуации, когда мужчины надевают военную форму, чтобы быть похожими на военных, и ведут себя некорректно — так формируется ложный образ военного.

Но большинство военных — это все же люди, которые пожертвовали своими ценностями и жизнью. Я, например, потерял много возможностей в гражданской жизни, и мне бы хотелось, чтобы это встречалось с уважением. Но когда я прихожу куда-то, стараюсь наоборот быстрее снять форму именно из-за этой глобальной неготовности общества к возвращению такого количества ветеранов и ветеранок.

Если ты научился жить со страхом смерти, это самое критическое для нашего организма и психики, все остальное для тебя перестает быть проблемой. Именно поэтому военные — очень классный ресурс для найма. Это очень изобретательные люди, потому что очень часто приходится из говна и палок лепить такие механизмы, которым позавидуют самые крутые конструкторские бюро. Но это нужно доносить, объяснять, рабочие места нужно создавать, чтобы не получилось так, что ребята возвращаются, а их здесь не ждут. Моя задача — чтобы как можно больше наших ребят вернулись обратно со здоровой психикой. И мы прилагаем максимум усилий к этому.

— Вы также писали, что важно, чтобы в подготовке психологов, медиков, учителей были блоки о войне, ветеранах, возвращении, и «чтобы профессиональное гуманитарное образование не игнорировало ту реальность, в которой мы все живем». Каким вы видите этот процесс? И насколько активно он происходит уже сейчас?

— Так, например, мы проводили встречу на психологической кафедре института в Луцке: на одиннадцатый год войны там нет ни одного этого учебного блока о работе с ветеранами или военными. Так же я был в Институте психологии КНУ имени Тараса Шевченко: они готовят психологов, психотерапевтов, психоаналитиков пять лет, и там нет блоков о войне.

Мы сейчас запускаем изменения на горизонтальных уровнях, когда пытаемся заходить в некоторые ячейки: я объясняю, что приведу своих боевых психологов, которые действительно с таким работают, они все расскажут. Но эти изменения должны быть вертикальными.

Фото: NV

Дело в том, что у нас не хватает опытных специалистов по работе с военными. В год выпускается около 40 военных психологов, и только где-то 15% из них продолжают свою службу по направлению военная психология. Но даже молодые офицеры, бывшие курсанты, когда приходят к нам из академии, фактически, не знают ничего — они знают военную рутину, как написать рапорт, что такое секретная, не секретная служба, стройовка, связисты, но по работе в направлении психологии есть огромный пробел. Поэтому я в большинстве беру психологов гражданских, которых переучивают на военных. Если у человека есть опыт работы — персональная практика, терапевтические сессии, ему гораздо быстрее адаптироваться к направлению военной психологии, чем военному психологу стать практикующим терапевтом.

— Исследовали ли вы такой аспект как долгосрочное влияние войны и психологических травм, связанных с ней, на наше общество? Возможно, на примере других стран, которые имеют опыт войны?

— Изучали, и достаточно много. В начале полномасштабной войны я искал всевозможные курсы, лекции, мы общались со специалистами из Израиля, из США. Мне казалось, что вот сейчас кто-то придет и научит, расскажет, как. Потому что чувствуется, что у нас не хватает определенных инструментов и подходов.

Но дело в том, что у них — другая война, другой опыт. И они все у нас учатся, но мы до сих пор живем с комплексом неполноценности. Нет, мы — воины, мы — ученые. И наш опыт нужно правильно обработать.

Не забываем о государствообразующих факторах: независимость нам, по факту, подарили. Только с 2014-го мы начали за нее бороться и добывать. И сейчас кристаллизуется человеческое ядро, которое стремится к переменам. Они движутся: общественные организации, благотворительные фонды, даже иногда и государственный сектор, и видно, что людей это цепляет, они готовы что-то делать. Это — очень важно. Эта война формирует нашу идентичность и национальность.

Если посмотреть на тот же Израиль, который находится в перманентном состоянии войны, насколько меняется идентичность, восприятие людей — когда государство правильно выстраивает политику, служба в армии всегда вызывает огромное уважение. Если и у нас будет так, то и уклонистов будет меньше.

— Азов работает также с такой категорией как бойцы, которые возвращаются из российского плена. Расскажите о специфике работы с такой категорией?

— Плен — это полная потеря себя, своей идентичности. Прежде всего, человеку, который вернулся оттуда, нужно дать время понять, что он — уже свободен, выстроить все процессы восстановления, чтобы вернуть эту идентичность.

Я знаю, в каких условиях находятся вражеские пленные: их кормят из нашей же кухни, есть сигареты, человеческое отношение к ним — ну, это нонсенс, но так есть. Какой смысл его бить, если мы знаем, что это — наш обменный фонд? Но этого не скажешь о тех условиях, в которых содержатся наши пленные. Из-за этого после возвращения им необходимо заниматься здоровьем — начиная от стоматологии, и заканчивая ортопедией.

Ни в коем случае не нужно расспрашивать вернувшихся об их опыте, что было, как. Также может быть лишней чрезмерная героизация — ты такой герой, так это пережил. Важно понимать: у каждого — разное восприятие, но самое главное — не вернуть человека к тому опыту. Кстати, в Азове большинство тех, кто вернулись из плена, потом возвращаются к службе. Многие — с настроем убивать врага и мстить.

— Много говорят сегодня о медитации как технике для успокоения для ветеранов, военных. Почему это работает, и всем ли подойдет этот метод?

— Медитация учит контролировать свой ум, ментальное состояние, дыхание, концентрироваться. Многие к этому методу обращаются даже как к успокоению перед сном. Но эта история не подходит тем, у кого есть травматические изменения, ПТСР, прочее, потому что во время такой концентрации человек может сконцентрироваться на этих негативных воспоминаниях, и наоборот ввести себя в стадию обострения.

Фото: NV

Также все зависит от условий вокруг. Есть такая практика: ты должен представить безопасное место: для кого-то это — семейный дом, для кого-то — пляж, еще что-то. А когда над тобой постоянно что-то летает, слышишь взрывы, это очень сложно. Бывает, приезжают ребята к нам на кабинет поработать, а там рядом заселились пилоты из ВСУ. Пока парень из своей машины до нас дошел, над ним трижды дрон пролетел. Получается, что он приехал в нормальном состоянии, а нам пришлось его стабилизировать.

— В интервью, которое вы давали Armia.Info, вы рассказывали о внедрении VR-технологий в психологической реабилитации военных. Расскажите об этом подробнее.

— Для тестирования VR-техники мы взяли девайсы украинского стартапа Aspichi. Сейчас пробуем использовать их в таком ключе, чтобы это помогало человеку немножко изменить «картинку» вокруг. Когда ты постоянно в этом «рубилове» с утра до вечера на боевых выходах, когда приехал в Краматорск, но постоянно прилетает, летают шахеды, ракеты, есть такая возможность надеть наушники, VR-очки и безопасно «погулять» где-то у озера.

Кроме того, сейчас мы пробуем использовать как вспомогательное датчики, какие-то ноу-хау, чтобы отследить сон, сердцебиение, дыхание. Это приложения по типу Mindly, которые периодически присылают напоминания подышать, передохнуть, поработать или еще что.

Из других методов, которые мы применяем, это могут быть такие простые вещи, как гитара, на которой можно поиграть и отвлечься, также ассоциативные карты. Когда-то была ситуация с бойцом, который вернулся из плена, он не хотел ничего, ведь думал, что никто его не понимает. Потом увидел нарды, мы решили сыграть, заодно пообщались.

На самом деле многим нужно просто поговорить с человеком, который хочет слышать. Если ты с кем-то общаешься, у каждого обычно что-то свое в голове. А когда тебя слышат, поддерживают, иногда этого достаточно, чтобы восстановиться и иметь возможность дальше работать.

Наш кабинет расположен в нескольких километрах от линии боевых действий именно для того, чтобы никто не видел, кто туда приезжает. У нас — полная конфиденциальность. Это также стоит доносить: сказанное тобой в кабинете психолога останется там. Мы можем разглашать информацию только в двух случаях: человек может навредить себе или — кому-то. Очень важная задача — снимать эти стигмы на уровне общества, чтобы у людей была практика говорить. Потому что часто это сводится к тому, что «ты же мужик, ты — военный, должен тянуть до последнего».

Фото: NV

Очень полезной может быть групповая терапия, когда люди садятся и делятся опытом: ты понимаешь, что тебе не одному было страшно на боевых и ты не один снова боишься возвращаться под эти дроны, что страх — это нормально, что у всех он есть. Но самая большая смелость — когда ты чувствуешь страх, но идешь и работаешь. Это такое восприятие вроде как временности жизни, но когда ты это проходишь, потом наступает посттравматический рост и переоценка.

Нельзя подменять сочувствие состраданием. Нельзя говорить, что «вот ты такой бедный». Я — не бедный, это был мой выбор. Я решил так поступить.

Я много слышал о том, как говорят о ветеранах, военных в отпуске: мол, еду в поезде, а он уже начинает напиваться прямо в купе. Или закрывается дома, когда приехал, и пьет. И объясняет это тем, что его никто не ждет, что с ним никто не говорит. А ты сказал кому-то об этом? Объяснил ли это своей жене? Хотя бы пробовал это сделать? Попробуй, поговори с ней. С другой стороны, и жена должна быть готова об этом говорить, она не должна отмахиваться. Потому что если человек постоянно пьет, в этом случае он таким образом снимает стресс, это — наиболее доступный метод, к сожалению. Поэтому очень важно делать хотя бы какие-то шаги навстречу: говорить, спрашивать.

Нам надо принять эту реальность. Не будет такого: война закончится и мы все как жили, так и заживем дальше. Будет новый вызов для государства: не потерять ресурс важнейших людей, которые действительно очень много вложили, много сделали для того, чтобы мы могли жить в мирной стране дальше.