Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По его словам, в последние дни в сети распространяются фотографии из детского лагеря Артек-Закарпатье, демонстрирующие условия, в которых живут дети. В связи с этим Министерство социальной политики инициировало проверку, которую проведет Национальная социальная сервисная служба Украины.

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«Международный детский центр Артек — государственное учреждение, участвующее в программе оздоровления детей. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины обеспечивает реализацию программы за счет средств государственного бюджета. Соответственно, мы уполномочены контролировать и будем контролировать качество предоставляемых услуг. О результатах проверки мы сообщим после ее завершения», — отметил Улютин.

На днях родители детей из Вишневого начали собирать подписи под коллективным обращением с требованием проверить условия пребывания детей в лагере, сообщает Zmina. По словам родителей, в настоящее время в Артеке-Закарпатье находятся около 110 детей из этой общины, многие из которых лишились жилья в результате вражеской атаки 6 июля.

После удара по Вишневому государство направило местных детей на оздоровление в лагерь, однако, по мнению родителей, условия, предлагаемые этим учреждением для несовершеннолетних, требуют улучшения. В частности, они просят обратить внимание на условия проживания, санитарное состояние, организацию досуга и отношение к детям в этом лагере.

Фото: Facebook Nika Khor

Фото: Facebook Nika Khor

Фото: Facebook Nika Khor

В обращении также подчеркивалось, что, хотя этот отдых формально является бесплатным, на самом деле за него заплатило государство из средств, которые украинцы уплачивают в виде налогов. Родители отметили, что хотят быть уверенными в том, что средства, выделенные на оздоровление детей, будут использованы эффективно и по назначению.

«Если благодаря нашему обращению недостатки будут устранены, выиграют не только наши дети. Это особенно важно для социально незащищенных детей, которые чаще всего там отдыхают — например, детей из прифронтовых районов, многодетных семей и так далее, — ведь им зачастую просто некому помочь отстоять свои права», — поделились родители.