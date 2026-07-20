Голоса с площади. В Украине создали онлайн-архив плакатов с протестов в поддержку Федорова

В Украине создали онлайн-архив плакатов на картоне с протестов в поддержку Федорова (Фото: kartonky.propellercrew.com)

Об этом сообщил дизайнер и разработчик сайта Артём Сах в социальных сетях.

Голоса с площади. Картонки — так Артем Сах назвал онлайн-архив плакатов на картоне с акций в поддержку Михаила Федорова, которые со временем переросли в требования отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.Арх

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На сайте представлено более 2000 картонных плакатов, замеченных на протестах в разных городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, Запорожье, Чернигове, Самборе и других. Здесь участники протестов могут не только просматривать плакаты других митингующих, но и добавлять свои собственные.

«За эти дни я видел столько классных плакатов на картоне с крутыми лозунгами, и хотелось бы, чтобы они остались в истории — ведь они являются ее частью, — а не затерялись в соцсетях; поэтому я создал галерею таких плакатов, куда каждый может загрузить свой», — поделился Артем Сах.

Фото: kartonky.propellercrew.com

Авторы проекта назвали его народным архивом, а своей целью определили запечатлеть для истории живое культурное явление: народное творчество, юмор и язык улицы.

«Это часть украинской истории, которую не следует терять. Это культурный и документальный проект, а не политический. Архив собирает и сохраняет голоса разных людей — не оценивая их и не занимая ничьей стороны. Он не принадлежит ни одной партии, организации или движению и ни к чему не призывает», — говорится в описании сайта.

Акции протеста с картонными табличками продолжаются уже четыре дня. В понедельник, 20 июля, инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, объявил, что акции продолжатся и вечером. Протестующие ожидают реакции властей до четверга, 23 июля; в случае ее отсутствия акции станут ежедневными и бессрочными.

«Если требования не будут выполнены, мы начинаем бессрочные ежедневные протесты вместе с координаторами по всей Украине», — заявил он.