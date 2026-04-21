38-летней жительнице Волыни сообщили о подозрении после того, как она пыталась продать собственного 6-летнего сына за 25 тысяч долларов. У женщины также есть старшие дети, которые живут с отцом.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствие установило, что после развода женщина проживала с младшим сыном, которому сейчас шесть лет. Правоохранители отметили, что, не желая в дальнейшем заботиться о ребенке, женщина решила продать мальчика.

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В марте 2026 года подозреваемая нашла покупателя, однако мужчина, который якобы согласился купить ребенка, вместо того, чтобы отдать женщине 25 тысяч долларов, сообщил об инциденте правоохранителям.

Задержание женщины произошло 17 апреля 2026 года в Луцке во время имитированной передачи средств за 6-летнего мальчика. Матери сообщили о подозрении в торговле малолетним ребенком (ч. 3 ст. 149 УК Украины) и взяли под стражу.

Фото: Прокуратура Украины

Отмечается, что у женщины также есть старшие дети в возрасте 13 и 16 лет, которые после развода остались жить с отцом. Кроме этого следствие выяснило, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Кроме этого правоохранители дадут правовую оценку действиям работников социальных служб, поскольку ребенок был на учете. Сейчас 6-летний мальчик находится в детском приюте под наблюдением органов опеки.