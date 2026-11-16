15 ноября принц Гарри совершил свой четвертый визит в Украину. Во Львове он побывал на Всеукраинских Играх непокоренных, а также посетил центр Superhumans. Там принц Гарри встретился с Константином Власенко — украинским военнослужащим, которого первым в истории эвакуировали с позиций с помощью дрона после ампутации конечностей.

Момент встречи Константина Власенко с принцем Гарри, а также видеофрагмент их разговора опубликовали на Instagram-странице Superhumans Center.

«Очень приятно познакомиться! Я видел вас во всех новостях», — сказал Гарри украинскому военному.

Реклама

История спасения Константина Власенко облетела весь мир. Он провел 491 сутки на боевой позиции в Харьковской области, причем 232 дня оставался там в одиночестве, несмотря на тяжелое ранение и постоянную угрозу со стороны российских войск. Мужчина самостоятельно ампутировал себе стопы, а в октябре Силы обороны провели первую в Украине операцию по эвакуации раненого бойца с помощью дрона.

Принца поразило, как спокойно и скромно Константин рассказывал о том, сколько всего ему пришлось пережить — от длительного пребывания на позиции до эвакуации с помощью дрона после ампутации конечностей. Он поинтересовался, сколько времени военный провел на позиции в одиночестве и как получал медицинскую помощь. Выслушав историю Власенко лично, принц Гарри едва сдержал слезы.

«Вы олицетворяете собой украинскую силу и стойкость», — подчеркнул герцог Сассекский.

Напомним, что принц Гарри прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он побывал во Львове на Всеукраинских Играх непокоренных и посетил центр Superhumans, где пообщался с ветеранами. Это уже четвертый визит принца Гарри в Украину с начала полномасштабного вторжения России.